Арестович: Россияне опасаются использовать авиацию для ударов по Украине

Советник главы ОП рассказал, почему увеличилось число сбитых беспилотников РФ

Алексей Арестович поделился успехами ВСУ в уничтожении вражеской военной техники / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные стали сбивать больше российских беспилотников. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге утром 7 апреля.

"Наши воздушные средства продолжают уничтожать средства воздушного нападения противника. На протяжении суток было сбито несколько самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Резкое увеличение количества уничтоженных беспилотных летательных аппаратов говорит о том, что противник опасается применять армейскую авиацию. Он сосредоточил основные усилия своей авиации преимущественно в зоне ООС, потому что на остальной территории Украины ее уверенно сбивают наши ПВО", — сказал Арестович.

Также он отметил, что 95-я бригада сбила российский вертолет выстрелом из противотанкового ракетного комплекса, что является военным достижением.

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Потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04, по данным Генштаба ВСУ, ориентировочно составили: