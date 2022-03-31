Арестович: С нашей стороны нет компромиссов в переговорах с Россией

Для Украины важно вести с Россией переговоры о мире и о скорейшем завершении войны — об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в видео на своей странице в Facebook.
"Большая война, военная агрессия и мирное соглашение – это всегда компромисс между сторонами. Всегда. Потому что обе стороны несут потери. И если вы думаете, что мы не несем – очень сильно ошибаетесь", — сказал он.
Арестович отметил, что россияне сознательно разрушают промышленность Украины, чтобы она была никому не нужна. При этом в переговорах на данный момент Украина не идет на компромиссы, заявил он.
"Они практически уничтожили нашу военную промышленность во многом и во многом добивают гражданскую специально. Как я говорил в видео 2019-го года, они сделают все, чтобы нас просадить так, чтобы мы стали никому не интересны, как разрушенная территория. Вот они это и делают, и будут это делать. Но промежуточные результаты переговоров – это отсутствие компромиссов с нашей стороны", – сказал Арестович.
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