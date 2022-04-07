Арестович: у оккупантов осталось 2,5 направления для наступления

Из 9 оперативных направлений, по которым наступали российские оккупанты, осталось всего два с половиной. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге утром 7 апреля.
По его словам, это зона ООС, Луганская область и Мариуполь, где еще недавно противник наступал, а сейчас пытается удержать позиции.
"Держится Мариуполь, самые жестокие бои сейчас проходят на юго-западе Луганской области— Рубежное, Попасная, Северодонецк, а также в зоне ООС, где противник развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска, а также пытаются развить наступление по линии Угледар – Марьинка. Это попытка оцепить наши войска, но я думаю, что эта попытка окажется бесполезной. Слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет — предупреждаю снова", — отметил советник руководителя ОП.
Также противник возобновил наступление на Мариуполь, но наши войска держатся. Власти Украины предоставляют защитникам города мариупольцам всю помощь, которая возможна в данной обстановке.
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Потери армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04, по данным Генштаба ВСУ, ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 900 человек;
- танков ‒ 698;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 332;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1358;
- корабли/катера – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
- специальная техника – 25;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.