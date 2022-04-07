Арестович: у оккупантов осталось 2,5 направления для наступления

Советник главы ОП рассказал, где российские военные пытаются прорвать оборону

Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Из 9 оперативных направлений, по которым наступали российские оккупанты, осталось всего два с половиной. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге утром 7 апреля.

По его словам, это зона ООС, Луганская область и Мариуполь, где еще недавно противник наступал, а сейчас пытается удержать позиции.

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"Держится Мариуполь, самые жестокие бои сейчас проходят на юго-западе Луганской области— Рубежное, Попасная, Северодонецк, а также в зоне ООС, где противник развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска, а также пытаются развить наступление по линии Угледар – Марьинка. Это попытка оцепить наши войска, но я думаю, что эта попытка окажется бесполезной. Слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет — предупреждаю снова", — отметил советник руководителя ОП.

Также противник возобновил наступление на Мариуполь, но наши войска держатся. Власти Украины предоставляют защитникам города мариупольцам всю помощь, которая возможна в данной обстановке.

Потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04, по данным Генштаба ВСУ, ориентировочно составили:

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