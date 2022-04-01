Арестович: За то, что произошло в Белгороде, несет ответственность руководство РФ

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал события в Белгороде ответственностью руководства РФ.
Видеообращение Арестович опубликовал в своем Facebook.
Он отметил, что военно-политическое руководство Украины предпринимает все способы и методы, чтобы обезопасить Украину, нашу территориальную целостность, неприкосновенность, мир и покой над нашими головами.
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"Мы ведем боевые действия оборонительные на своей территории. За то, что происходит на территории РФ, несет ответственность руководство РФ. Видимо, и им нужно разбираться, что же произошло в Белгороде. Может кто-то покурил не в том месте...может российские военные не хотят заходить на украинскую территорию доступными им методами", – сказал Арестович
Что было в Белгороде
Ранее в Минобороны Украины опровергли фейк РФ и заявили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Также высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы.
"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", – сообщили в Минобороны.
По данным наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.
Днем 1 апреля российские прокремлевские СМИ сообщают, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины".
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