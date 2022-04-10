Арестовича поражают потери ВКС РФ: Так уничтожать собственную авиацию могут только шпионы

Российские войска стремительно теряют свою авиацию, которая считается одной из главных факторов в поле боя.
Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Когда я смотрю на то, как использует военные силы Россия, мне кажется, что в политическом или военном руководстве сидят пятеро шпионов. Так уничтожать главную ударную силу всех своих вооруженных сил могут только шпионы. Честь им и слава. Наградим самыми высокими наградами украинских вооруженных сил по результатам этой компании", – говорит Алексей Арестович.
Потери РФ
С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков:
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- личный состав – около 19 300 человек,
- танки ‒ 722 ед,
- боевые бронированные машины ‒ 1911 ед,
- артиллерийские системы – 342 ед,
- РСЗО – 108 ед,
- средства ПВО – 55 ед,
- самолеты – 152 ед,
- вертолеты – 137 ед,
- автомобильная техника – 1384 ед,
- корабли / катера – 7 ед,
- цистерны с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
- специальная техника – 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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