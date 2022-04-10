Арестовича поражают потери ВКС РФ: Так уничтожать собственную авиацию могут только шпионы

Российская армия с начала войны потеряла 152 самолета и 137 вертолетов

Арестович про потери армии РФ / Коллаж "Сегодня"

Российские войска стремительно теряют свою авиацию, которая считается одной из главных факторов в поле боя.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Когда я смотрю на то, как использует военные силы Россия, мне кажется, что в политическом или военном руководстве сидят пятеро шпионов. Так уничтожать главную ударную силу всех своих вооруженных сил могут только шпионы. Честь им и слава. Наградим самыми высокими наградами украинских вооруженных сил по результатам этой компании", – говорит Алексей Арестович.

Потери РФ

С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков:

личный состав – около 19 300 человек,

танки ‒ 722 ед,

боевые бронированные машины ‒ 1911 ед,

артиллерийские системы – 342 ед,

РСЗО – 108 ед,

средства ПВО – 55 ед,

самолеты – 152 ед,

вертолеты – 137 ед,

автомобильная техника – 1384 ед,

корабли / катера – 7 ед,

цистерны с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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