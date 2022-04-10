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Арестовича поражают потери ВКС РФ: Так уничтожать собственную авиацию могут только шпионы

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10 апреля, 13:58
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Российская армия с начала войны потеряла 152 самолета и 137 вертолетов
Арестович про потери армии РФ / Коллаж "Сегодня"
Арестович про потери армии РФ / Коллаж "Сегодня"

Российские войска стремительно теряют свою авиацию, которая считается одной из главных факторов в поле боя.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Когда я смотрю на то, как использует военные силы Россия, мне кажется, что в политическом или военном руководстве сидят пятеро шпионов. Так уничтожать главную ударную силу всех своих вооруженных сил могут только шпионы. Честь им и слава. Наградим самыми высокими наградами украинских вооруженных сил по результатам этой компании", – говорит Алексей Арестович.

Потери РФ

С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков:

  • личный состав – около 19 300 человек,
  • танки ‒ 722 ед,
  • боевые бронированные машины ‒ 1911 ед,
  • артиллерийские системы – 342 ед,
  • РСЗО – 108 ед,
  • средства ПВО – 55 ед,
  • самолеты – 152 ед,
  • вертолеты – 137 ед,
  • автомобильная техника – 1384 ед,
  • корабли / катера – 7 ед,
  • цистерны с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
  • специальная техника – 25,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 10 апреля
1
Личный состав 19300
Личный состав
2
Самолеты 151
Самолеты
3
Вертолеты 136
Вертолеты
4
Танки 722
Танки
5
ББМ 1911
ББМ
6
Артиллерия 342
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1384
Транспорт
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