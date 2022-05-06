Аваков: нам нужно денацифицировать Россию

Украина должна "освободить русский народ" от дурноватой мисси Путина, считает Аваков

Аваков рассказал о целях Украины в войне с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Какая цель нападения РФ на Украину – непонятна, а вот россиян надо спасать. Об этом экс- министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время эфира "Украина вместе" с Викторией Малосвитной и Виталием Прудисом на YouTube-канале "Украина 24".

"У нас мотивация защищать собственные семьи, собственную землю. А там какая мотивация? И поэтому он ( Путин – ред) думает о мотивах. Мол вот смотрите, мы сейчас применим химическое оружие и скажем, что это сделали украинцы. Вот он думает так. А мы думаем, что нам надо Россию денацифицировать и освободить несчастный русский народ от этой дурноватой миссии", – сказав Аваков.

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Чем болеет Путин?

The Sun приводит слова бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля о том, что Путин обсуждал со своими коллегами предстоящие медицинские процедуры. Имя чиновника не называют.

На опубликованной записи говорится, что у Путина рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.

"На то недолгое время, пока Путин будет недееспособен и пока он будет выздоравливать давайте предположим, дня 2-3, фактическое правление страной переходит как раз Патрушеву. Я скажу, что это худший вариант, и оговорюсь, что если вдруг у Путина проявятся особо сильно проблемы со здоровьем. Мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффективное расстройство. Мы об этом говорили неоднократно", — говорится на записи.