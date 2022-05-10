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Аваков рассказал, каким будет поражение Путина

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 мая, 00:48
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Убедить Украину отдать часть своих территорий у Путина нет шансов
Аваков отметил, что репутация Путина разрушена/Фото: коллаж: "Сегодня"
Аваков отметил, что репутация Путина разрушена/Фото: коллаж: "Сегодня"

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков убежден, что президент России Владимир Путин оторван от реальности.

Об этом он сказал в интервью Наталье Влащенко на YouTube-канале "Україна 24".

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Путин мечтает как-то выйти из сложившейся ситуации, считает Аваков:

"Путин мечтает унести ноги. Он мечтает, чтобы как-то ушли санкции, при этом как-то надо соврать своему народу, дескать, ура, товарищи, мы победили!".

Соврать другим народам российский президент уже не сможет.

"Его репутация в истеблишменте других стран навсегда разрушена. Пока он у власти, он попытается в учебники истории вписать свои слова, и надеется, что это еще будет продолжаться долго", — отметил Аваков.

Аваков уверен, что убедить Украину отдать часть своих территорий у Путина нет шансов, как нет шансов убедить мир снять санкции.

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"Многие эксперты видят сложность именно в том, что он – крыса, настолько загнанная в угол, что позитивного выхода у него нет. Кто-то еще говорит: он применит ядерную бомбу, он вот такой страшный. Но из сегодняшнего его заявления мы видим, он хорошо услышал тезис о том, что это невозможно", — сказал Аваков.

По мнению Авакова, Путин отчетливо понимает, что "возмездие может произойти на несколько секунд раньше", чем кремлевский диктатор захочет нажать на кнопку:

"Путин может выйти из этой территории ровно настолько, насколько позволит Украина. Мы остановимся на призванной границе по состоянию на 24 февраля, или мы заберем ЛДНР, Крым, Краснодарскую, Белгородскую и, скажем, часть Курской области, которая была нашей".

Арсен Аваков настаивает, что Владимиру Путину стоит уповать на то, какое компромиссное решение примет Украина:

"Такова реальность. Как это оформить в их мире — задача для него и его пропагандистов. Все это может продолжаться от нескольких недель до нескольких лет, но конец будет только такой для Путина".

Аваков также допускает сценарий, при котором к власти в РФ придут лидеры иного образца, которые попытаются подружиться с Украиной.

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"Философии, что Путин заберет Херсонскую область и станет уговаривать Украину с этим согласиться – не существует. Потому, что не существует такой Украины и ее народа, которые могли бы это принять", — добавил Аваков.

Путин вывел в Черное море в два раза больше ракет

Несмотря на огромные потери своих солдат и техники, Россия продолжает вести бессмысленную войну против Украины и готовится к новым атакам. Сейчас в акватории Черного моря она сосредоточила до 50 ракет типа "Калибр".

По словам представителя Минобороны Украины Александра Мотузяника, Россия вдвое увеличила количество крылатых ракет в Черном море.

Сейчас в его акватории собралось семь носителей КРМБ типа "Калибр" с суммарным залпом до 50 ракет. На прошлой неделе было три носителя с 20 ракетами.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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