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Аваков рассказал о "козырной карте" для освобождения Херсона

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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9 мая, 23:48
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Благодаря активной обороне ВСУ у российских войск почти нигде нет успехов
Аваков убежден, что Херсон освободят от оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Аваков убежден, что Херсон освободят от оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков уверен, что Украина будет иметь критический успех, освоив новые виды вооружения.

Об этом он сказал в интервью Наталье Влащенко на YouTube-канале "Україна24".

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Ситуация в Херсонской области точно такая же, как и на всем юго-востоке нашей страны, считает Арсен Аваков. По его мнению, благодаря активной обороне ВСУ у российских войск почти нигде нет успехов.

"Да, они получили контроль над разрушенной Попасной, но не продвинулись дальше более, чем на несколько километров. Да, идут бои в Рубежном, но точно так же нет радикальных успехов. То же вокруг Херсона. Идет активная оборона, но к счастью для нас, нет прогресса, и не будет", — отметил Аваков.

Аваков говорит, что для результатов оккупанты не имеют достаточных сил:

"Возникает вопрос, когда же наступит момент истины, когда мы сможем волной, как это было под Киевом и сейчас происходит под Харьковом, выдавить орков в сторону и забрать свои территории? Этот вопрос связан с интеграцией тяжелого вооружения, предоставляемого Западным миром, в наши вооруженные силы".

Аваков объяснил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ мобилизовали достаточное количество солдат и офицеров, оснастили и обучили их. Но украинским военным еще предстоит поучиться.

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"Вдруг к ним из разных стран прибывает пушка М777, знаменитая и лучшая в мире американская пушка. Наши новые солдаты должны научиться ею пользоваться, и стать мастерами своего дела. Время определяет эффективность этой ситуации", — сказал Аваков.

Экс-глава МВД уверен, что в случае дальнейшего удержания ВСУ активной обороны и подготовки новых бойцов, которые виртуозно освоили новые навыки владения сверхмощным вооружением, Украина получит ситуативный перевес в ходе военных действий:

"В какой-то момент мы вдруг увидим, что Украина получила "козырную карту", которая вдруг окажется на столе. Поражение противника окажется критическим, мы сможем забрать свои территории".

Арсен Аваков озвучил убеждение, что Херсон и область, вплоть до Мелитополя и Бердянска, вернутся под контроль Украины.

"Вопрос во времени и концентрации усилий. Сколько потребуется – наверняка известно нашим военным командирам", — отметил Аваков.

Аваков добавил, что оккупанты пытаются получить контроль над Краматорском, Славянском, Рубежным, Северодонецком, и Лисичанском. ВСУ же попытаются сдержать натиск на всех направлениях.

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"Думаю, что до середины лета новый баланс новой армии с новыми пушками, системами танков и средств ПВО интегрируются в нашу оборону настолько, чтобы начнет приносить, подчеркну, ощутимый успех", — заявил он.

По мнению Авакова, "если дело пойдет дальше, то Украина будет иметь критический успех":

"Жалко тратить каждый день на эту войну, мучиться и терпеть. Но очень важно осознавать, что перспектива будет именно такая. Но я вам не скажу ни дату, ни время".

Аваков посоветовал Путину ждать суда в Гааге

Аваков пожелал бункерному вождю судьбу человека, который, закутавшись в плед, ожидает суда в Гааге.

"Путин (на параде ко Дню победы. – Ред.) сел на стульчик среди ветеранов с одеялком, прикрыв коленки. Именно такой должна быть его судьба в ближайшее время – сидеть закутанным в одеялко на скамеечке, и обязательно чтобы она была на международном суде", – сказал Аваков.

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