Азарова подозревают в госизмене из-за соглашения с Россией — начато расследование

ГБР получило зеленый свет от суда

Николай Азаров может поплатиться за сговор с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное бюро расследований получило разрешение суда на специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Он подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Соответствующее решение принято одним из судов Киева, сообщается на сайте ГБР.

Установлено, что при подписании 21 апреля 2010 года Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины бывший премьер действовал в интересах России в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ее обороноспособности, государственной и экономической независимости.

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Содержание и условия этого соглашения были навязаны в Москве президентом РФ Дмитрием Медведевым накануне его подписания 21 апреля 2010 года, говорится в заявлении ГБР.

По версии следствия, Азаров полностью понимал последствия подписания этого соглашения для Украины и при этом создал условия для продолжения пребывания Черноморского флота России на территории Украины на 25 лет. Благодаря этому вместо того, чтобы выводить свою технику и личный состав с территории Украины, РФ смогла их наращивать, после чего использовала во время оккупации АР Крым и Севастополя в 2014 году.

ГБР указывает, что вопреки ч. 3 ст. 4 Закона Украины "О международных договорах Украины" проект соглашения перед подписанием даже не прошел правовую экспертизу.

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Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях высших должностных лиц Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства по указанию высшего руководства РФ. Эти поступки совершались по предварительному сговору группой лиц — бывшим премьер-министром Николаем Азаровым с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Оба в рамках этого уголовного производства объявлены в розыск.

Дело против Януковича