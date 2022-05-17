Азовсталь сейчас: что будет с защитниками Мариуполя

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Главная тема дня 17 мая - эвакуация защитников Азовстали. / Фото: Коллаж: Сегодня

День 17 мая был довольно насыщенным на громкие события. Самые обсуждаемые из них:

Но все это, безусловно, мелочи по сравнению с жизнями более трехсот защитников Мариуполя, которые в ночь на 17 мая, как говорят в наших СМИ – "были эвакуированы на оккупированные территории", или, как говорят росСМИ – "сдались в плен".

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Мы здесь хоть и успокаиваем, но давайте говорить как есть: украинские бойцы, которые 82 дня сдерживали в десятки раз большую армию врага (20-тысячную группировку), сейчас находятся в плену.

Что дальше?

Как видит ситуацию украинская сторона

От Офиса президента, Генштаба и Кабмина идет единая четкая формулировка: "Защитники Мариуполя – герои". Точка.

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Объяснение сдачи оружия украинскими бойцами озвучил Генштаб ВСУ:

Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу, командирам подразделений отдан приказ сохранить жизнь личного состава.

А вот в соцсетях украинское общество, как обычно, разделилось. Нашлись те, которые намекают, что сдача в плен – это "зрада", причем и от главнокомандующего, и от самих бойцов. Некоторые даже так и пишут: "Я б на их месте не вышел".

На что вторая часть общества отвечает примерно так: "Да ты обоср…ся бы, и даже не зашел туда никогда!"

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Что по этому поводу говорят в России

Если отсеять пропагандистскую шелуху о "нацистах", то из российских СМИ становится ясно, что украинские воины вышли достойно, без страха. И пропагандистам не удалось снять "запуганных бандеровцев".

Вот типичный заголовок росСМИ сегодняшнего дня (скрин с "обложки" сайта одного из рупоров Кремля – kp.ru):

И пока пропагандистские журналисты радостно вещают о "победе" своей "империи", российские чиновники, от которых что-то зависит, хмуро молчат. И это хороший знак.

Будет ли обмен пленными?

Молчание Кремля можно объяснить пресловутым желанием, ставшим мемом, – "сохранить лицо Путина". Именно поэтому с российских каналов уже начинают вбрасывать тезис: "Каждый наш русский пленный дороже этих негодяев".

17 мая в больницу оккупированного Новоазовска эвакуировали 53 тяжелораненых. Еще 211 украинских защитников были доставлены в Еленовку. / Фото: Reuters/Oleksandr Klymenko

В том, что обмен состоится, сомнений почти нет. А вбросы "товарищей" типа Волошина и Вассермана, которые в своих "кулуарах" требуют запретить обмен азовцев, – не что иное, как способ "набить цену", а заодно попиариться. Но не забываем – эти люди ничего не решают.

Еще один факт в пользу скорого обмена – обращение матерей и жен защитников Азовстали к руководителям Турции и Китая, где эта тема также активно транслируется. А это, пожалуй, единственные лидеры, к чьему мнению еще может прислушаться Путин.

И, как можно понять из контекста высказываний чиновников, – переговоры по обмену уже идут, причем успешно, и не первый день. Иначе никакой "сдачи в плен" не было бы.

Как заявил сегодня министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя ситуацию на Азовстали:

Проходят очень сложные важные процессы, в том числе и переговорные с помощью Красного Креста...

Учитывая, что только по официальной статистике Генштаба ВСУ, сейчас в Украине находится около тысячи российских военнопленных, у нас хватит ресурсов обменять всех защитников Мариуполя.

Поэтому – молимся за наших ребят и спокойно ложимся спать: все будет Украина!