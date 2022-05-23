Бензиновый кризис: Зеленский и Джонсон обсудили импорт топлива в Украину

Лидеры провели разговор накануне вечером

Зеленский и Джонсон пообщались/Фото: Офис президента Украины, коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили, в частности, импорт горючего в Украину.

Об этом Зеленский сообщил во время видеообращения к украинцам.

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Зеленский провел разговор с Джонсоном вечером 22 мая.

"Говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Рассказал Борису о нашей встрече (с Анджеем Дудой, — ред.), о переговорах, о ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта, прежде всего агропродукции. А также объем импорта горючего в Украину", — сообщил глава государства.

Сколько воинов защищают Украину?

Армия Украины на достойном уровне встретила российских оккупантов. В самую активную фазу войны и сейчас защищают свою страну от захватчиков Владимира Путина 700 тысяч украинцев.

"На сегодняшний день это 700 тысяч – вот вы видите результат работы 700 тысяч воюющих людей. 700 тысяч. Это в момент войны. В странах НАТО есть соответствующее оружие, серьезное ПВО, которое способно защитить небо от первых ударов, в результате которых у нас были первые потери и возникла паника. Это же все помогало врагу, а не наоборот", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

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