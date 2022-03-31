Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

"Безнаказанное зло возвращается": Зеленский призвал Австралию к санкциям против РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 марта, 11:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В знак поддержки Украины и ее народа парламентарии Австралии пришли на заседание с желто-голубыми лентами – они аплодировали нашему президенту
Зеленский призвал парламент Австралии принуждать Россию к миру. Фото: коллаж "Сегодня"
Зеленский призвал парламент Австралии принуждать Россию к миру. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский утром, 31 марта, выступил перед парламентариями Австралии. Выступление украинского президента проходило в видеоформате.

Запись обращения опубликовали на странице Зеленского в Telegram.

Реклама

В начале выступления он упомянул об украинской "Мрії", которую оккупанты уничтожили в Гостомеле еще 27 февраля. Это был самый большой грузовой самолет, который доставлял грузы в разные уголки мира, в том числе в Австралию. В 2019 году, когда началась пандемия COVID-19, украинская "Мрія" активно доставляла гуманитарные грузы.

""Мрія" приносила жизнь. Но сейчас это невозможно. Невозможно из-за государства, которое имеет совсем другие ценности, чем мы, чем вы, чем весь цивилизованный мир. И это государство начало широкомасштабное вторжение. Она разрушает наши города и убивает наших людей", – подчеркнул президент Украины.

Также в своем выступлении Зеленский назвал Черное море уже мертвым, ведь его воды заблокировала Россия.

Реклама

"Также необходим действенный инструментарий, чтобы привлечь к мгновенной ответственности любое государство, блокирующее морские торговые пути. Чтобы даже искушения такого ни у кого не возникало – делать море мертвым. Сейчас таких инструментов у мира просто нет. Поэтому лидерство Австралии может оказаться незаменимым в модернизации глобальной архитектуры безопасности. Как и в укреплении нашей антивоенной коалиции, сейчас работающей над возвращением мира в Украину", – сказал он.

По словам Зеленского, природа зла такова, что агрессия России стала угрозой и для Австралии – несмотря на расстояние между странами.

Россия откровенно говорит о возможности применения ядерного оружия, чего не было десятки лет. Ее действия угрожают миру радиационным загрязнением.

Реклама

Президент Украины заявил, что Россия вернула миру худшие страницы XX века – и если ее не остановить сейчас, то другие страны могут пойти по тому же пути.

"Судьба глобальной безопасности решается сейчас", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент напомнил, что российские пособники сбили в 2014 году пассажирский самолет MH17 – и Россия не понесла ответственности. Мир не наказал Россию за вторжение тогда – и этим поощрил РФ к новой агрессии, сказал президент.

Он уверен, что австралийская техника способна усилить позиции Украины. Зеленский также призвал австралийцев участвовать в восстановлении Украины после войны, в частности морского побережья, Херсона.

Австралия заверила его в поддержке Украины и готовности участвовать в восстановлении страны.

"Часто говорят: безнаказанное зло возвращается. Я бы еще добавил: безнаказанное зло возвращается окрыленным, с ощущением всемогущества. Если бы мир наказал Россию за то, что она сделала в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов вторжения в Украину в 2022 году. Нужно исправлять ошибку сейчас. Я благодарен Австралии за двухпартийную поддержку нашей защиты от захватчиков. За ту помощь, которую ваше государство уже предоставило Украине. В частности, за 70 тысяч тонн угля для нужд нашей энергетики. Но ведь это только начало. Мы вместе можем, а значит должны сделать еще больше", – подытожил Зеленский.

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 31 марта
1
Личный состав 17500
Личный состав
2
Самолеты 135
Самолеты
3
Вертолеты 131
Вертолеты
4
Танки 614
Танки
5
ББМ 1735
ББМ
6
Артиллерия 311
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 96
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 75
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 83
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1201
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Капитан Корпан Александр – лучший летчик ударной авиации ВСУ по итогам 2021 года. Во время выполнения боевого вылета, ценой собственной жизни спас пилотов дежурного звена и отвел свой горящий самолет от жилых домов над г. Староконстантинов (Хмельницкая обл.). Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пес Патрон - сапер команды пиротехников ГСЧС Черниговской области. Этому милому джек-рассел-терьеру два года. Благодаря идеальному нюху он помогает спасателям ежедневно разминировать десятки боезарядов. За это заботливые пиротехники заказали четвероногому коллеге собачий бронежилет. Обожают его и называют своим талисманом.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47255.09

Binance Coin (BNB)

446.44

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

129.81

Theta (THETA)

4.25

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.59

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

5 апр

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

5 апр

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять