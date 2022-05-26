"Билет в концлагерь": украинские власти отреагировали на намерения России

Денисова и Подоляк прокомментировали указ Путина

Людмила Денисова и Михаил Подоляк возмутились "паспортизацией" РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на намерения России выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий в Запорожской и Херсонской областях. Она призвала ООН обратить внимание на факты нарушения прав человека в Украине. Об этом Денисова написала в Telegram-канале.

"Принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях набирает обороты. Вместе с нашими землями, имуществом и зерном Россия присваивает и граждан Украины. Кровавый российский диктатор внес изменения в указ 2019 года, который упрощал процедуру получения гражданства для жителей ОРДЛО. Теперь по такой же процедуре захватчики будут принудительно паспортизировать украинцев из Херсонской и Запорожской областей. Рашистские аусвайсы начали выдавать и в захваченном Мариуполе, даже без получения паспортов псевдогосударственного образования в ОРДЛО", — написала она.

Денисова подчеркнула, что выдача российских паспортов на временно оккупированных территориях делает украинцев заложниками страны-агрессора, которая будет таким образом заставлять их участвовать в боевых действиях против собственного государства.

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"Насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине и мире, поскольку противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", — заявила омбудсмен.

"Билет в концлагерь"

На намерения России ответил также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил о бесперспективности таких действий на своей странице в Twitter .

"Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. Украинский паспорт в мире сегодня — символ храбрости и героизма. Российский паспорт — метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?" – написал он.

Что произошло

Российский диктатор Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России для жителей оккупированных территорий двух областей Украины. Речь идет о Запорожской и Херсонской.

Документ вносит изменения в указ президента РФ еще с 2019 года, согласно которому упрощенный порядок предоставления гражданства предусмотрен для жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей. Теперь к ним добавились Запорожская и Херсонская.

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Назначенная оккупантами так называемая "администрация Херсонской области" заявила о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присоединить регион к России.

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