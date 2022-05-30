Битва за Донбасс достигла максимальной интенсивности: названы "горячие точки"

Армия РФ пошла на штурм одновременно на нескольких направлениях

Боевые действия на Донбассе активизировались / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска активизировали боевые действия на Донбассе с целью окружить подразделения ВСУ, украинских военных штурмуют на нескольких направлениях.

Об этом на брифинге 30 мая заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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"Российское командование задействовало все силы и предпринимает попытки оцепить наши войска на Донетчине и Луганщине. Бои достигли максимальной интенсивности, российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей линии боевого столкновения и также пытаются бить в глубину нашей обороны", – сообщил Мотузяник.

По его словам, оккупанты пошли на штурм одновременно на нескольких направлениях.

"Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях", – сказал представитель Минобороны.

Мотузяник добавил, что украинские войска проводят оборонную операцию и наносят оккупантам потери по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.