Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Блинкен и Остин в Киеве. Что известно о таинственной встрече топ-чиновников США с Зеленским

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 апреля, 12:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Госсекретарь и министр обороны США провели около трех часов с президентом Украины и его командой
Владимир Зеленский обсудил с делегацией США приоритетные для Украины вопросы. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский обсудил с делегацией США приоритетные для Украины вопросы. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин прибыли в Киев и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сайт "Сегодня" выяснил подробности визита американских чиновников.

Что рассказали в Офисе президента

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, в начале переговоров Владимир Зеленский отметил важность посещения Киева американскими высокопоставленными должностными лицами в ответственный для Украины момент.

Реклама

"Мы ценим, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы видим это. Мы это чувствуем", – отметил Зеленский.

Президент Украины обсудил с делегацией США вопросы, которые сейчас являются приоритетными для воюющего государства, – оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку нашей страны и гарантии безопасности.

Энтони Блинкен и Ллойд Остин встретились с Владимиром Зеленским
Энтони Блинкен и Ллойд Остин встретились с Владимиром Зеленским / Фото: Офис Президента Украины

Реклама

Зеленский отметил, что предоставленная Соединенными Штатами оборонная поддержка на общую сумму 3,4 млрд долларов является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Глава государства подчеркнул: это содействие уже помогает вывести оборонные способности Украины на качественно новый уровень, что крайне важно для наших защитников, сражающихся за родную землю на передовой.

Отдельное внимание уделили санкционной политике, которая должна и в дальнейшем усиливаться и стать весомым элементом воздействия на агрессора.

"Мы понимаем, какими должны быть очередные шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров", – подчеркнул Зеленский и передал американской стороне План действий по усилению санкций против Российской Федерации, наработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Реклама

Обсуждая пути активизации финансовой поддержки Украины как для содействия экономике, так и для восстановления нашего государства, президент особо отметил важность расширения Соединенными Штатами возможностей для доступа украинских товаров на американский рынок.

Зеленский отметил, что предоставленная США оборонная поддержка на 3,4 млрд долларов является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины
Зеленский отметил, что предоставленная США оборонная поддержка на 3,4 млрд долларов является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины / Фото: Офис Президента Украины

Приезд американской делегации не анонсировался

Отметим, что американская делегация прибыла в Украину еще 24 апреля, тогда же состоялась встреча чиновников с президентом Владимиром Зеленским. Из соображений безопасности о приезде не объявляли, однако в воскресенье вечером советник главы Офиса президента Алексей Арестович все же подтвердил приезд американских чиновников.

"Да, прямо сейчас. Они разговаривают с президентом", – сказал Арестович в эфире ФейгинLive.

Новый посол и возвращение американских дипломатов

Как сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники, Блинкен и Остин встретились не только с президентом Зеленским, но также и с другими украинскими чиновниками, среди которых были министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МВД Денис Монастырский. Встреча длилась около 90 минут.

По данным издания, прежде всего, визит был призван продемонстрировать западную поддержку Украины. Кроме того, топ-чиновники сообщили о грядущем назначении посла США в Украине, которого не было почти три года – с отзыва Мари Йованович в мае 2019 года.

В то же время CNN информирует, что президент США Джо Байден назначит послом США в Украине Бриджит Бринк, которая в данное время является послом США в Словакии. На встрече также было анонсировано возвращение сотрудников посольства в Украину уже на этой неделе – они покинули Киев почти за две недели до вторжения 24 февраля, сначала перенеся некоторые функции Львов, а затем переехав в Польшу.

Новым послом США в Украине станет Бриджит Бринк
Новым послом США в Украине станет Бриджит Бринк / Фото: Wikipedia

Еще больше военной помощи

Кроме того, на встрече Блинкен и Остин заявили о предоставлении новой помощи Украине в размере 713 млн долларов Также Штаты планируют выделить еще и новое иностранное военное финансирование Украине на сумму еще 322 миллиона долларов. Об этом в частности, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"С представителями США обсудили укрепление обороноспособности Украины. Есть результат – 322 миллиона долларов получит наша страна в рамках очередного пакета помощи от Соединенных Штатов", – написал Ермак в своем Telegram-канале.

Глава Офиса Зеленского также добавил, что с американскими чиновниками был обсужден вопрос гарантий безопасности в будущем мирном договоре Украины с Россией.

"США вполне могут лидировать среди будущих стран-гарантов безопасности Украины", – подчеркнул Ермак.

Андрей Ермак: "США вполне могут лидировать среди будущих стран-гарантов безопасности Украины"
Андрей Ермак: "США вполне могут лидировать среди будущих стран-гарантов безопасности Украины" / Фото: Telegram

Что заявил Блинкен

После переговоров в Киеве Блинкен и Остин отправились в Польшу, где провели пресс-конференцию. Госсекретарь США сообщил, что они провели около трех часов с президентом Украины и его командой в Киеве.

"Это было главной целью нашего визита. Мы хотели сосредоточиться на работе, которую необходимо было сделать, чтобы посмотреть на план игры, который у нас есть, и на то, как мы продвигаемся вперед по всем этим различным направлениям усилий", – отметил Блинкен.

Он также рассказал, что в Киев американская делегация приехала на поезде с юго-западной части Польши.

"Мы мало что видели, кроме как из окна поезда. В самом Киеве мы пошли сразу в президентский дворец. Мы, конечно, видели людей на улицах Киева – свидетельство того, что битва за Киев выиграна", – заявил он.

Глава Госдепа добавил, что в некоторых частях города были признаки "нормальной жизни".

"Но это резко контрастирует с происходящим в других частях Украины, на юге и востоке, где российская жестокость каждый день творит с людьми ужасные вещи", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что попытки России "подчинить себе Украину и добиться ее независимости" "потерпели неудачу".

"Россия стремилась в качестве своей главной цели полностью подчинить Украину, лишить ее суверенитета, лишить ее независимости – это не удалось. Она стремилась утвердить свою военную мощь и свою экономику, мы, конечно, видим только напротив, вооруженные силы, которые сильно отстают, и экономику, которая в результате санкций находится в упадке. Мы не знаем, как будет развиваться остальная часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем на сцене находится Владимир Путин", – подытожил Блинкен.

Энтони Блинкен: "Попытки России подчинить себе Украину потерпели неудачу". Фото: скриншот
Энтони Блинкен: "Попытки России подчинить себе Украину потерпели неудачу". Фото: скриншот

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:15 25 апреля
1
Личный состав 21 900
Личный состав
2
Самолеты 181
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артиллерия 411
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 149
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1566
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38453.73

Binance Coin (BNB)

384.65

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

99.86

Theta (THETA)

2.79

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.66

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
Поздравляем родителей
Александр Скичко

"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"

Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)
Чат-бот Education Ua
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять