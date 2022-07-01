Ближе к членству в ЕС. Зеленский, Шмыгаль и Стефанчук подписали в Раде историческое заявление

Документ является сигналом к единству всех ветвей власти

Главы ветвей власти в Украине подписали совместное заявление. / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководители ветвей власти – президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель ВР Руслан Стефанчук – подписали в Верховной Раде совместное заявление для достижение стратегической цели – членства Украины в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Реклама

Зеленский отметил, что Украину следует подготовить к началу переговоров о членстве в ЕС. На этом пути Верховной Раде предстоит нелегкая работа.

В то же время президент объявил о подписании совместного заявления в знак единства всех ветвей власти на пути к членству в ЕС.

"Сегодня мы подписываем общее заявление, которое является сигналом к единству всех ветвей власти и доказательством нашего стремления достичь стратегической цели, заключающейся в полноценном членстве в Европейском Союзе", – сказал Зеленский.

По его словам, подписание этого заявления имеет такое же значение, как подписание заявки на вступление в ЕС.

Реклама

"Нам нужно было 115 дней, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС. Наш путь к полноценному членству не должен длиться десятки лет. Мы должны пройти этот путь настолько быстро, насколько это возможно, и это зависит от нас, как быстро мы будем двигаться. Мы должны делать свою работу безупречно, чтобы наши друзья в ЕС также быстро одобрили еще одно историческое решение", – заявил Зеленский.

Путь Украины к членству в ЕС

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Накануне некоторые главы европейских стран высказались за интеграцию с Украиной. 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз и поздравил нацию с этим переломным моментом в жизни нашей страны.

Реклама

23 июня страны Европейского Союза проголосовали за предоставление Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, переломным моментом в решении о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС стал визит в Киев лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии.

Ранее сайт "Сегодня" писал, как изменится жизнь украинцев после вступления в Евросоюз.