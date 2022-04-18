Бойченко назвал предателей, сдавших Мариуполь

Мэр города рассказал, почему оккупанты так быстро его разрушили

Вадим Бойченко рассказал о предателях Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутаты от ОПЗЖ стали диверсантами в пользу оккупационных российских войск – об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале "Украина 24".

"Оккупационные российские войска делали все цинично, по методичке, используя своих диверсантов, которые являются "Оппозиционной платформой за жизнь". Это депутаты городского совета, конкретно Константин Иващенко, предложивший себя как нового такого, в кавычках, "мэра". И теперь мы понимаем, почему так быстро им удалось уничтожить все, что касается жизнеобеспечения. Нас оставили за пять дней без электроэнергии, без тепла, без воды и без связи. То есть кто-то конкретно корректировал огонь", – сказал он.

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Ситуация в Мариуполе

Украина требует открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц из-за обострения ситуации. Также необходим срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь".

"В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации. Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц", – заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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