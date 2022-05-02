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Бойченко: Предатель от ОПЗЖ расстреливал в Мариуполе людей во время эвакуации

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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2 мая, 22:24
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Мэр Мариуполя рассказал, как россияне обращаются даже с коллаборантами
Вадим Бойченко рассказал о предателях в Мариуполе
Вадим Бойченко рассказал о предателях в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал фамилию коллаборанта от ОПЗЖ, корректировавшего огонь и расстреливавшего мирных местных, пытавшихся эвакуироваться из города. Об этом он рассказал в интервью Наталье Влащенко в эфире YouTube-канала "Україна24".

"Есть коллаборанты, самый главный из которых – фракция ОПЗЖ. Среди них коллаборант Иващенко, который корректировал огонь и расстреливал эвакуационную колонну", — сказал он.

Бойченко добавил, что именно Иващенко также расстреливал склады с продовольствием, он же "провозгласил себя мэром в так называемой республике ДНР, с предводителем которой везде ходит". Его, по словам Бойченко, уже ожидает суровое наказание, которое "подписали" украинские спецслужбы.

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"Спецслужбы уже его отработали, приговор уже его ждет с нетерпением, я бы сказал", — уточнил глава Мариуполя.

Бойченко рассказал, что есть и другие коллаборанты, провозгласившие себя секретарями, заместителями и финансовыми экспертами от новой власти. Оккупанты заставляют их как можно скорее восстановить видимость жизнедеятельности города.

"Их жестко под автоматами штурмуют, чтобы они как можно скорее запускали работу города. Они не понимают, что обратного пути у них нет", – сказал он.

Но ключевое, что, по мнению Бойченко, следует понимать, что эти же люди в 2014 году вместе со своим политическим руководством, которое скрывалось в Крыму и России, призвали в Украину "русский мир", в конечном итоге спровоцировав гибель 20 тысяч мирных мариупольцев.

"Россияне оказались бессильны против украинского духа и профессионализма украинских военных. Они вгрызались в город системами залпового огня, просто разрушая его и убивая в людей, прекрасно понимая, что делают", — отметил Бойченко.

По мнению мэра Мариуполя, этого оказалось мало, поэтому враг поднял самолеты.

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"Оккупанты приходили, как на работу, выгружали бомбы и летели за новыми. Этого тоже оказалось недостаточно, чтобы покорить город, они пригнали корабли. И весь этот процесс координировали "друзья" из ОПЗЖ", – рассказал он.

Мэр Мариуполя назвал коллаборантов врагами, способствовавшими разрушению города и массовым убийствам мирного населения.

О ком говорил Бойченко

Вероятно, под коллаборантом Иващенко мэр Мариуполя имел в виду депутата Мариупольского городского совета от пророссийской партии ОПЗЖ Константина Иващенко, назначенного российскими военными временным главой оккупационной "администрации" Мариуполя.

Он был руководителем машиностроительного предприятия "Азовзагальмаш", которое занималось производством вагонов. После начала российской агрессии на Донбассе оно остановило работу, а Иващенко наладил незаконную продажу оборудования завода на металлолом. Был известен пророссийскими взглядами и заявлял, что Украине "нужно отказаться от своих территорий" и признать ОРДЛО.

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