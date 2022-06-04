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Британия будет с Украиной до победы над РФ: цитаты мировых лидеров за 4 июня

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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4 июня, 22:02
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Макрон решил спасать украинское зерно
Ведущие политики посылают Путину четкие месседжи / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Ведущие политики посылают Путину четкие месседжи / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Западные лидеры продолжают высказываться по поводу затянувшейся уже более чем на 100 дней войны в Украине, делая акцент на самых острых проблемах противостояния с Россией. Вновь звучат слова поддержки.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты.

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100 дней войны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала дальше поддерживать Украину.

"100 дней отважных украинцев, непрестанно борющихся за свободу и демократию. 100 дней беспрецедентной поддержки людей со всего мира. Мы не можем устать. Мы должны продолжать, пока Украина не победит и не победит справедливость", – сказала эстонский министр.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен:

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"На протяжении 100 дней Кремль разрушал города, убивал мирных жителей и наносил невероятные потери. В течение 100 дней народ Украины проявлял выдающееся мужество, единство и мужество, защищая свою страну. Они заслуживают того, чтобы жить в мире от агрессии президента Путина", – написал Блинкен в Твиттере.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что будет с Украиной до победы

"За 100 дней после варварского вторжения Путина украинцы дали отпор с высоким мужеством и достоинством. Наша поддержка Украины никогда не поколеблется, пока украинцы не найдут мира и свободы, которых заслуживает их героизм", – написал Борис Джонсон.

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Зерно и оружие

Президент Франции Эммануэль Макрон, который мечтает "сохранить лицо" международному преступнику Владимиру Путину теперь хочет спасти украинское зерно.

"Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, сделать все, чтобы экспортировать из Украины зерновые", - сказал Макрон.

Глава Пентагона Ллойд Остин (США) анонсировал новую встречу по передаче Украине необходимого для подавления армии России оружия.

"Я поеду в Брюссель, Бельгия, чтобы провести следующее личное заседание Контактной группы по обороне Украины. Руководители оборонных ведомств буквально со всего мира соберутся там, чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине после неспровоцированного вторжения России", – сообщил Ллойд Остин, передает американский телеканал CNN.

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