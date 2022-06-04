Британия будет с Украиной до победы над РФ: цитаты мировых лидеров за 4 июня

Западные лидеры продолжают высказываться по поводу затянувшейся уже более чем на 100 дней войны в Украине, делая акцент на самых острых проблемах противостояния с Россией. Вновь звучат слова поддержки.
Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты.
100 дней войны
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала дальше поддерживать Украину.
"100 дней отважных украинцев, непрестанно борющихся за свободу и демократию. 100 дней беспрецедентной поддержки людей со всего мира. Мы не можем устать. Мы должны продолжать, пока Украина не победит и не победит справедливость", – сказала эстонский министр.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен:
"На протяжении 100 дней Кремль разрушал города, убивал мирных жителей и наносил невероятные потери. В течение 100 дней народ Украины проявлял выдающееся мужество, единство и мужество, защищая свою страну. Они заслуживают того, чтобы жить в мире от агрессии президента Путина", – написал Блинкен в Твиттере.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что будет с Украиной до победы
"За 100 дней после варварского вторжения Путина украинцы дали отпор с высоким мужеством и достоинством. Наша поддержка Украины никогда не поколеблется, пока украинцы не найдут мира и свободы, которых заслуживает их героизм", – написал Борис Джонсон.
Зерно и оружие
Президент Франции Эммануэль Макрон, который мечтает "сохранить лицо" международному преступнику Владимиру Путину теперь хочет спасти украинское зерно.
"Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, сделать все, чтобы экспортировать из Украины зерновые", - сказал Макрон.
Глава Пентагона Ллойд Остин (США) анонсировал новую встречу по передаче Украине необходимого для подавления армии России оружия.
"Я поеду в Брюссель, Бельгия, чтобы провести следующее личное заседание Контактной группы по обороне Украины. Руководители оборонных ведомств буквально со всего мира соберутся там, чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине после неспровоцированного вторжения России", – сообщил Ллойд Остин, передает американский телеканал CNN.
Предыдущие высказывания
- 2 июня посол США Бриджит Бринк разрешила использовать системы залпового огня HIMARS на усмотрение ВСУ.
- 31 мая западные лидеры высказывались за наказание международного преступника Владимира Путина руками украинцев и говорили за злосчастный 6-й пакет санкций.
- 26 мая мировые лидеры обсуждали новую проблему – продовольственную, которую создал многим странам международный преступник Владимир Путин.
- 24 мая Польша напомнила Германии, что та должна Варшаве танки, но что-то Берлин тянет.
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