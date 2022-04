"Бучанская резня": ЕС отреагировал на зверства российских оккупантов под Киевом

Европейский Союз из-за зверств российских военных в Буче запускает хештег "Бучанская резня" (#BuchaMassacre) и анонсирует новые санкции против России.

Об этом сообщил в Twitter президент Европейского Совета Шарль Мишель.

"Шокированы ошеломляющими фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Буче Киевской области. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для судебного преследования в международных судах. На подходе дальнейшие санкции (против РФ – ред.) и поддержка ЕС", – отметил Мишель.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні!