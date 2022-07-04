Буданов озвучил версию "Сегодня" о причине массированных обстрелов Украины

Глава разведки убежден, что россиян устраивают удары по гражданским украинцам

Кирилл Буданов назвал причиной ракетных обстрелов Украины Сергея Суровикина / Фото: Коллаж: Сегодня

Массированные ракетные удары России по гражданским объектам в Украине не связаны с отступлением оккупантов с острова Змеиного. Причиной этого является то, что Москва сменила руководителя так называемой "спецоперации". Теперь это Сергей Суровикин, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ.

Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

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По его словам, выход россиян с острова Змеиного и смертоносный обстрел ракетами Одесской области – абсолютно не связанные между собой факторы.

"Вообще вопрос, почему Россия в последнее время так сильно активизировала использование ракет, имеет достаточно простой ответ, как ни странно. Никакой конспирологии или каких-либо дальновидных планов здесь нет. Сменился руководитель, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, им стал командующий воздушными силами. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет", – объяснил Буданов.

Также глава украинской разведки подчеркнул, что Россия ясно понимает, куда плюс-минус будут попадать их ракеты.

"Да, есть вопросы по их невысокой точности, но они понимают, что это будут удары по гражданскому населению. Их абсолютно это устраивает, абсолютно полностью, можете даже увидеть это по официальной риторике, что они говорят, – в принципе не сильно оправдываются ", – добавил Буданов.

Он также назвал Россию "монстром с ядерной дубинкой", который, по мнению начальника разведки, будет угрожать всему миру в новых и новых странах, пока этот вопрос глобально не решат.

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Что известно о новом командующем войной в Украине

Сергей Суровикин

После отстранения Александра Дворникова от командования кровожадной "спецоперацией" Путина, ее возглавил главнокомандующий ПКС РФ Сергей Суровикин. В ночь на 25 июня Украину всколыхнула серия ракетных ударов – оккупанты выпустили 52 ракеты. Таким образом, новый командующий, вероятно, хотел показать свою эффективность.

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Поскольку Суровикин – главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, у него под рукой были все самолеты и ракеты, включая сверхзвуковые самолеты Ту-23М3, засветившиеся при обстреле 25 июня.

Утром 26 июня Россия ударила ракетами по Киеву, попав в многоэтажку. Под завалами оказались люди, было известно о минимум одном погибшем.

27 июня войска РФ атаковали Полтавскую область ракеты попали в торговый центр в Кременчуге. По информации ГСЧС, в результате ракетного удара по ТЦ погибли 19 мирных жителей, еще 66 человек пострадали, из них 26 человек госпитализированы. Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел.

Ночью 1 июля мощно обстреляли Одесскую область. Ракеты попали в гражданские объекты — 9-этажку и базу отдыха. В результате ракетного удара погиб 21 человек (16 человек – жилой дом и 5 человек – база отдыха, из них 1 ребенок), пострадали 39 человек, которые госпитализированы в больницу.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) оценил перестановку кадров командования так называемой спецоперацией России.