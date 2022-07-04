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Буданов оценил вероятность нападения Беларуси на Украину

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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4 июля, 14:04
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Глава управления разведки рассказал о ситуации на севере
Буданов рассказал, будет ли вторжение с территории Беларуси
Буданов рассказал, будет ли вторжение с территории Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Беларуси у границы с Украиной стоит мизерное количество российских войск. Угрозы вторжение в нашу страну с севера нет. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью. РБК-Украина.

По словам Буданова, сейчас нет трендов наращивания для того, чтобы создавать угрозу

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"Это абсолютно плановые мероприятия белорусской армии, которые они проводят. Мы знали о них за два с половиной месяца точно до того, как начались первые действия. На данном этапе угрозы от белорусской армии для Украины не существует. В ближайшей перспективе не будет. она появится, поверьте, мы будем почти в тот же миг об этом знать", — заверил он.

Ситуация в Беларуси

В Беларуси началась ротация. Также усиливают систему противовоздушной обороны. Но признаков наступления противника не обнаружено, сообщил Генштаб ВСУ.

Также в Беларуси продлили срок проведения мобилизационного обучения. В Гомельской области продолжается вручение повесток. А врачам запретили уезжать за пределы страны.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перешел на новый уровень угроз всем вокруг. Теперь он решил пригрозить странам постсоветского пространства.

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Снайпер-ракетчик... Виталий Мовчан – лейтенант ВСУ, командир экипажа зенитно-ракетного комплекса... 24 февраля около 6:50 Виталий провел первый в жизни боевой пуск зенитной ракеты и сбил российский истребитель Су-30. Вскоре уничтожил вражеский беспилотник. Авиация противника начала охоту на героический экипаж ЗРК… Мовчан погиб во время ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

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