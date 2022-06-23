Буданов раскрыл подробности операции защитников Украины на Змеином

Операция против российских оккупантов на острове Змеиный будет продолжаться до его полного освобождения. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.
По его словам, оккупационные войска размещают на острове группировку, состоящую из подразделений ПВО, а также подразделения, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки. Также на острове находятся катерная группа и подразделения спецназначения.
"Операция продолжается. Наносится огневое поражение по этим объектам. Операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный", – отметил Буданов.
Ситуация на острове Змеиный
На острове Змеиный продолжается военная операция по уничтожению живой силы и техники российских оккупантов. Оперативное командование "Юг" подтвердило, что были нанесены удары по позициям российских захватчиков на острове Змеиный в Черном море. Ракетный удар ВСУ по оккупированному острову Змеиный лишил Черноморский флот России значительного преимущества в Черном море.
Во время атаки ВСУ поразили ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.
Появился спутниковый снимок с последствиями удара по позициям захватчиков.