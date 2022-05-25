Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Будущее Европы формируется в окопах под Северодонецком: главные заявления властей за 25 мая

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 13:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оружие и санкции против России – это ключ к победе, миру и безопасности в ЕС
Судьба Европы зависит от украинских военных. Фото: коллаж "Сегодня"
Судьба Европы зависит от украинских военных. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 91-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты усилили наступление на Донбассе, Украина продолжает отражать атаки захватчиков, однако для полной победы над врагом необходима дополнительная помощь объединенного Запада.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 25 мая.

Реклама

Зеленский выступил в Давосе

Президент Владимир Зеленский выступил на украинском завтраке в Давосе, где заявил, что окончание войны в нашей стране зависит от многих факторов, а самым сильным оружием стало единство украинцев.

Украинский лидер подчеркнул, что окончание войны зависит от желания разных сторон, прежде всего, Запада относительно твердости и вооружения, финансовой силы Украины.

"Желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ. Воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми", – отметил Зеленский.

Он добавил, что также это зависит от желания Владимира Путина, потому что война "в любом случае закончится".

Реклама

Кроме того, Зеленский считает, что самым сильным оружием стало единство всех украинцев.

"Самым сильным оружием Украины на начальном этапе войны стало объединение всех украинцев", – заявил президент.

Он отметил, что объединения Европы ни в вопросе предоставления оружия, ни в вопросе вступления Украины в ЕС, ни в вопросе принятия в НАТО Финляндии и Швеции пока не видно.

Реклама

Украине срочно необходимы РСЗО MLRS и системы ПВО

Для противостояния российским оккупантам Украине срочно необходимы РСЗО MLRS и системы ПВО. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Мы ждем этих вооружений и призываем наших партнеров передать их нам, без лишних колебаний. Оружие и санкции против России – это ключ к победе, миру и безопасности в Европе. Совместная борьба за мир сегодня идет в Украине, а каждая минута колебаний стоит нам очень дорого – жизнь людей", – написал он.

Будущее Европы формируется под Северодонецком и Бахмутом

Будущее Европы сегодня формируется не в Брюсселе или Давосе, а в окопах под Северодонецком и Бахмутом. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Продолжительность этой войны зависит от скорости введения энергетических санкций и объемов снабжения оружием. Хотите окончание войны? Ключ к миру – в ваших столицах", – написал Подоляк.

В районе Лимана и Северодонецка продолжаются тяжелые бои

Ситуация на Донбассе за последние дни значительно усложнилась. В районе Лимана и Северодонецка продолжаются тяжелые бои. Однако на Бахмутском направлении ВСУ удалось отразить наступление оккупантов в районе трех населенных пунктов. Там враг понес значительные потери. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 24 мая.

Отмечается, что на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери. На Лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, российские оккупанты ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

"На Авдеевском направлении враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки", – говорится в сообщении.

Главное о войне в Украине на утро 25 мая – смотрите в видео ведущего Алексея Бурлакова на YouTube-канале "Украина 4.5.0":

Потери российских оккупантов составляют 29 450 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 29 450 солдат и 1305 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.05 ориентировочно составили:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 29 450 (+100) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1305 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3213 (+19) ед.;
  • артиллерийских систем – 606 (+0) ед.;
  • РСЗО ‒ 201 (+0) ед.;
  • средства ПВО – 93 (+0) ед.;
  • самолетов – 206 (+1) ед.;
  • вертолетов – 170 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11);
  • крылатые ракеты – 112 (+0);
  • корабли/катера ‒ 13 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2217 (+5) ед.;
  • специальной техники – 44 (+1).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском направлении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Минобороны Великобритании заявили, что в Украине РФ потеряла столько военных, сколько СССР за 9 лет в Афганистане. Это связано с плохой тактикой.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробности
💵 помощь во время войны
Еще больше льгот
Судьба героев "Азовстали"
Детали эвакуации
Хроника обстрелов
Подробностси
💙💛 Украинцы за границей
Как выжить?
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости в Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:40 25 мая
1
Личный состав 29450
Личный состав
2
Самолеты 206
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1305
Танки
5
ББМ 3213
ББМ
6
Артиллерия 606
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 491
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2218
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Молодой ас… Капитан Егор Середюк – военный летчик, командир авиационного звена. В марте за личное мужество и героизм был награжден орденом Богдана Хмельницкого. Погиб около города Изюм Харьковской области, выполняя боевое задание. Ему было всего 26... Герой Украины. Посмертно.

История героя
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин
Честный прогноз
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29812.81

Binance Coin (BNB)

332.47

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

69.54

Theta (THETA)

1.25

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
12:35
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
24 мая Руслана, 49 лет
24 мая Руслана, 49 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
1 /2
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Instagram недели
62-летний немец, который носит юбки и каблуки
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.34

Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять