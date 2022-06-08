Бывший "слуга народа" Ковалев открыто перешел на сторону РФ: все подробности

Предатель торгует с Крымом и принимает российских солдат

Ковалев разместил оккупантов в своем санатории / Коллаж "Сегодня"

Судя по сообщениям в социальных постах, народный депутат Украины Алексей Ковалев перешел на сторону российских оккупантов, захвативших часть Херсонской области, и уже начал сотрудничать с ними. Коллаборант сообщил о встрече с первым заместителем главы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заверил, правда, с ошибками в тексте, что Россия "навсегда" в Херсонской области.

Исключение из фракции

Еще 3 мая Алексей Ковалев был исключен из состава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, поскольку добровольно остался в оккупированном Херсоне и раздавал интервью российским пропагандистам. Об этом сообщила пресс-секретарь провластной партии Юлия Палийчук.

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"Народный депутат Алексей Ковалев исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", – подчеркнула она.

В заявлении партии сообщалось:

"Поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены. Ведь при полномасштабном вторжении России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления, педагогов, художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска. С другой стороны, члены нашей партии, местные депутаты, избранные от партии, организуют митинги против оккупации, в поддержку сопротивления Украины, рискуя собственной жизнью и свободой".

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Тогда же фракция обратилась в Генпрокуратуру и СБУ с призывом как можно скорее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества согласно действующему законодательству.

Заявление нардепа

Днем 8 июня Ковалев разместил заявление, из которого следует, что он начал сотрудничать с оккупантами.

"Вчера был на очень важном для меня, да и для всех фермеров в наших краях мероприятии – первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области. Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания", – порадовался за русский мир Алексей Ковалев на своей странице в фейсбуке и заблокировал комментарии.

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Версия

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Алексей Ковалев мог остаться на оккупированной территории в качестве партизана.

"Я вижу, что многие из вас в шоке от этого текста. И я также, пока не узнал от СБУ, что Ковалева оставили на Херсонщине для организации партизанского подполья. Его задача собрать всю информацию о российской армии и всех позициях оккупантов. Поэтому, друзья, держим кулаки. Пусть у него все получится!" - написал Гончаренко в телеграме.

Реакция правоохранителей

Как сообщили сайту "Сегодня" источники в Государственном бюро расследований, после обращения к ним парламентариев против Алексея Ковалева сразу было открыто дело. Расследование проводится с мая месяца, однако без афиширования данного факта. После возникшего резонанса ГБР выпустило официальное сообщение о расследовании.

"По инициативе Государственного бюро расследований возбуждено уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалева за коллаборационную деятельность. Оперативники Бюро установили, что депутат сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма", – говорится в сообщении ГБР.

Также установлено, что предатель разместил оккупантов в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области.

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