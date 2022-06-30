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Целью антироссийской коалиции должна быть победа Украины: главные заявления властей за 30 июня

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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30 июня, 13:59
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Уничтожение оборонного и экономического потенциала агрессора – это то, что остановит РФ от дестабилизации мира
Украина наращивает силы и ожидает больше оружия, чтобы выбить оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина наращивает силы и ожидает больше оружия, чтобы выбить оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине идет 127-й день полномасштабной войны с Россией. В Беларуси могут провести скрытую мобилизацию, российские оккупанты понесли очередные потери, а Украина ждет еще больше оружия от западных партнеров.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 30 июня.

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Президент Украины подвел итоги 126-х суток войны против России

Президент Украины Владимир Зеленскийобратился к украинцам в ночь на 30 июня и сообщил, что подписан "транспортный безвиз".

"Это соглашение, которое убирает барьеры для украинских перевозчиков. Больше не нужно ждать разрешений на грузовые перевозки. И это позволит значительно нарастить экспорт украинских товаров автотранспортом", – рассказал Зеленский.

Президент проинформировал, что принял участие в заседании саммита НАТО.

"Альянс меняет свою стратегию в ответ на агрессивную антиевропейскую политику России и российскую войну против нашего государства. Очевидно, что обеспечить безопасность в Европе в таких условиях невозможно без нашего государства. И мы сделаем все, чтобы эта очевидность была трансформирована в конкретные решения – для Украины, для Альянса. Нам нужны четкие гарантии безопасности – они у нас будут, и я сегодня обратился с призывом к членам НАТО найти такой формат решений, который бы предусматривал полноценное участие Украины в нашей общей европейской архитектуре безопасности. Призвал государства НАТО ускорить поставки систем противоракетной обороны для Украины и значительно усилить давление на государство-террориста", – сказал Зеленский.

Он отметил, что впервые за все годы независимости Украины состоялся визит в Киев президента Индонезии. Также Украину посетил один из известнейших бизнесменов мира Ричард Брэнсон. Предприниматель побывал в Гостомеле, где обсуждал, в частности, и возможности восстановления аэропорта, и строительства новой "Мрии", крупнейшего в мире самолета.

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"И еще одна оптимистичная и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воина из российского плена. 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-Морских сил; 28 – армия, 17 пограничников, 9 терробороновцев, один полицейский. Самому старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19. В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали". Я благодарен Главному управлению разведки и всем, кто работал на этот результат. Но об этом позже. Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку", – подытожил Зеленский.

Главной целью антироссийской коалиции должна быть победа Украины

Главной целью антироссийской коалиции должна быть победа Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Уничтожение оборонного и экономического потенциала агрессора – это то, что остановит РФ от дестабилизации мира. Украинская армия держит врага, но нам нужно освободить нашу землю. Наращиваем крепость, ожидаем больше оружия, чтобы выбить русские войска", – написал Ермак.

Андрей Ермак: "Украинская армия держит врага"
Андрей Ермак: "Украинская армия держит врага" / Фото: Офис Президента Украины

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Существует три "рецепта" сохранения украинского агросектора

Экспорт зерна из Украины на сегодня составляет 2 миллиона тонн в месяц. До войны экспортировалось 5-6 миллионов. Об этом сообщил член Комитета аграрной и земельной политики Верховной Рады Сергей Лабазюк, передает пресс-служба парламента.

"Существует три "рецепта" сохранения украинского агросектора: отработать логистику: железная дорога, речные порты, автодороги, разблокирование Черного моря; производство сельхозпродукции с добавленной стоимостью. Украина должна экспортировать готовый продукт, а не сырье; увеличение животноводства. Зерновую группу перевести в корм, увеличить экспорт мяса", – считает нардеп.

В Германии собрали подписи "за мир". Мельник послал немцев "к черту"

Около 20 немецких интеллектуалов опубликовали в издании Die Zeit призыв к власти Германии и стран Запада перестать оказывать Украине военную помощь, чтобы склонить Киев к "переговорам" с Москвой о "мире". Посол Украины в Берлине Андрей Мельник посоветовал им "пойти к черту", о чем написал в своем Twitter.

"Что за сборище псевдоинтеллектуалов-неудачников? Все вы должны наконец пойти к черту со своими пораженческими "советами". До свидания", – заявил Мельник.

В Беларуси могут провести скрытую мобилизацию населения

В Беларуси изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения", – говорится в сообщении.

Потери российских оккупантов составляют 35 600 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 35 600 солдат и 1572 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1573 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6) ед.;
  • артиллерийских систем – 790 (+9) ед.;
  • РСЗО – 246 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 104 (+1) ед.;
  • самолетов – 217 (+0) ед.;
  • вертолетов – 185 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1);
  • крылатых ракет – 143 (+1);
  • кораблей/катеров – 14 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2602 (+4) ед.;
  • специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил потери врага по состоянию на 30 июня: ликвидировано 150 рашистов, уничтожены 1 танк и 6 бронированных машин, 9 артиллерийских систем. Также известно, что ВСУ обработали огнем остров Змеиный, а также ликвидировали на юге состав горюче-смазочных материалов и несколько гаубиц. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Ранее мы писали, что британская разведка назвала ключевой фактор в исходе битвы за Донбасс.

Также сообщалось, что ударная авиация Воздушных сил ВСУ совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям оккупантов за последние сутки, 29 июня.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 30 июня
1
Личный состав 35600
Личный состав
2
Танки 1573
Танки
3
ББМ 3726
ББМ
4
Артиллерия 790
Артиллерия
5
Средства ПВО 104
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
9
БПЛА 641
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2602
Транспорт
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Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
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57,99
41,59
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50,00
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