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Чехия передала Украине десятки танков и БМП

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 апреля, 16:37
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Это одна из первых поставок тяжелой военной техники из стран НАТО
Чехия передала Украине военную технику
Чехия передала Украине военную технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Чехия в рамках военной помощи передала Украине несколько десятков танков Т-72 и БМП.

Как сообщает чешское издание Echo24, партия техники была отправлена 4 апреля. Украине были переданы немодернизированные танки Т-72. При этом точное количество не называется, однако известно, что их на вооружении чешской армии всего около 90 единиц, а эксплуатировались около 30 танков, которые прошли модернизацию.

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Также сообщается о передаче нескольких БМП. Как отмечает издание, Чехия – одна из немногих стран, которые могли предоставить эту технику Украине. Из соседних стран такая на вооружении только Словакии, но с минимальным количеством танков, и Венгрии, которая бойкотирует поставки оружия в Украину и даже запретила его провоз через свою территорию.

/ Фото: OSINTdefender

/ Фото: OSINTdefender

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/ Фото: OSINTdefender

/ Фото: OSINTdefender

"Танки Т-72 в версии М1 старые, но это парадоксальное преимущество, поскольку украинцы умеют ими управлять, им не нужно переучиваться. Если бы кто-то отправил туда современную технику, на это ушли бы как минимум дни, а скорее недели или месяцы практики", – отметил чешский военный аналитик Лукаш Визингр.

Издание отмечает, что это одна из первых поставок тяжелой военной техники из стран НАТО с начала войны России в Украине.

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Оружие НАТО для Украины

Союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это потребуется, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны продолжать поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что Альянс помогал Украине и раньше, а после вторжения союзники дают еще больше помощи, поставляя оружие, оказывают гуманитарную и финансовую поддержку.

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