Четверым оккупантам грозит срок за захват Запорожской АЭС – прокуратура

В результате вражеской атаки погибли граждане Украины

Оккупанты непосредственно участвовали в силовом захвате сооружений. / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще четырех командиров сводного подразделения батальонных тактических групп Национальной гвардии России заочно сообщили о подозрении. Последнее – по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Об этом сообщил в Telegram Офис Генерального прокурора.

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Следствие отмечает, что в начале марта 2022 года подозреваемые предоставили команду подчиненным военным подразделениям открыть огонь по Энергодару и расположенной на его территории Запорожской АЭС.

"Также они непосредственно участвовали в силовом захвате сооружений и объектов атомного предприятия и инфраструктуры города. В результате вражеской атаки погибли граждане Украины, разрушены технологически важные сети и коммуникации", – говорится в сообщении.

Как отмечается, досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

Напомним, в Ровенской области суд осудил местного жителя до 13 лет тюрьмы за государственную измену. Он собирал и передавал оккупантам информацию о стратегических объектах.

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