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Что делать принудительно депортированным в Россию гражданам Украины: инструкция

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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2 мая, 17:40
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В частности, Людмила Денисова посоветовала не подписывать никаких бумаг
Помочь украинцам составить маршрут могут работники посольств.
Помочь украинцам составить маршрут могут работники посольств. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Принудительно депортированные в Россию граждане Украины не обязаны оформлять заявление на беженство, временное убежище или разрешение на временное проживание

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Что нужно знать

В частности, Уполномоченная посоветовала избегать любых манипуляций с паспортом: печатями, метками и т.д. (если это возможно), а также требовать оставления собственных документов согласно Женевским конвенциям.

"Не нужно подписывать никаких бумаг, а при первой же возможности отказываться от поездки в лагерь для перемещенных лиц (депортированных). Лучше всего с территории РФ добраться в третью безопасную страну, в которую можно направляться (Эстония, Литва, Латвия, Грузия и т.д.)", – написала Денисова.

По ее словам, помочь составить маршрут могут работники посольств Украины:

1. Посольство Украины в Эстонской Республике
тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
электронная почта: [email protected], [email protected]

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2. Посольство Украины в Латвийской Республике
тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
электронная почта: [email protected]

3. Посольство Украины в Республике Беларусь
тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
электронная почта: [email protected], [email protected]

4. Посольство Украины в Грузии
тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
электронная почта: [email protected]

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5. Посольство Украины в Азербайджанской Республике
тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
электронная почта: [email protected]

6. Посольство Украины в Республике Казахстан
тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
электронная почта: [email protected], [email protected]

7. Посольство Украины в Республике Финляндия
тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
электронная почта: [email protected]

8. Посольство Украины в Китайской Народной Республике
тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
электронная почта: [email protected], [email protected]

9. Посольство Украины в Республике Армения
тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
электронная почта: [email protected]

10. Посольство Украины в Литовской Республике
тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
электронная почта: [email protected], [email protected]

11. Посольство Украины в Республике Польша
тел.: +48 698 608 837
электронная почта: [email protected]

12. Консульство Украины в Гданьске
тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
электронная почта: [email protected]

13. Посольство Украины в Турецкой Республике
тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
электронная почта: [email protected], [email protected]

По словам Денисовой, этим дипломатическим учреждениям поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину.

"Попав на территорию Евросоюза, вы можете поехать в любую страну, где захотите оформить статус на временную защиту, позволяющую получить временное безвозмездное жилье, льготы и финансовую помощь. Внутри Евросоюза ваши банковские карты и сим-карты работают (в отличие от России). Медицинская и юридическая помощь для граждан Украины предоставляется бесплатно", – рассказала она.

Кроме этого, Уполномоченная заявила, что можно даже не оформлять статус по прибытии, а просто устроиться на работу и снимать жилье самостоятельно. Также необязательно просить о временном убежище в стране въезда.

Напомним, украинские граждане, которые были в российском плену, по возвращении в Украину рассказали об унижениях и бесчеловечных условиях содержания.

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