Данилов раскрыл планы Кремля по захвату Донбасса

На Донбассе следующие несколько недель будут очень сложными

Враг будет пытаться выйти на административные границы Донбасса, считает Данилов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты на Донбассе изменили тактику, следующие недели будут очень напряженными. Об этом написал Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своем Twitter.

"Они изменили тактику, концентрируют войска и атакуют территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их административные границы", – рассказал он.

Данилов отметил, что в данный момент у военных РФ остается большое количество оружия.

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В тоже время он подчеркнул, что ленд-лиз уже начинает работать, военная помощь Украине поступает в гораздо больших объемах, чем с начала вторжения.

"Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, должны уничтожить "вторую армию" мира", – написал секретарь СНБО.

Битва за Донбасс

Усовершенствованные ракеты Brimstone, доставленные в Украину из Британии, "сменили динамику" на поле боя на востоке Донбасса. Ракеты угрожают "уязвимым" российским формированиям, даже если они находятся в милях от линии фронта.

Оккупанты продолжают обстрел Луганской области, пытаясь выйти на ее административные границы. Усилились обстрелы Северодонецка. Кремль посылает подразделения из южной Украины для борьбы на Донбассе, но продолжение украинского сопротивления может в конечном счете заставить его снова изменить стратегию.

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В Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской громаде. Людей не задело.

Мощный и продолжительный артиллерийский удар россияне нанесли по Лисичанску. Враг пытался штурмовать нашу оборону вблизи Устиновки и одновременно из артиллерии уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск.