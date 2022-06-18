Данилов рассказал, сколько раз в этом году пытались убить Зеленского

Приказ пытались выполнить при помощи боевиков Рамзана Кадырова

В первые дни войны российские формирования прорвались в Киев и были уничтожены на Берестейской / Коллаж "Сегодня"

Президента Украины Владимира Зеленского пять раз пытались убить с начала войны – одной из задач Кремля было избавление от демократически выбранного президента нашей страны.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью канадской газете The Globe and Mail под названием "Война России нарушает все правила".

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Что известно

"Господин Данилов сказал, что нападение России на Украину включало в себя пять отдельных попыток убить президента Украины Владимира Зеленского, все они были совершены в конце февраля и начале марта", – пишет канадская газета.

Секретарь СНБО не раскрыл подробностей этих покушений. Сказал только, что в самом начале войны это должен был сделать отряд чеченских боевиков.

"Им было поручено убить г-на Зеленского, однако они был полностью уничтожен", – пишет издание.

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