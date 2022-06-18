Данилов рассказал, сколько раз в этом году пытались убить Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского пять раз пытались убить с начала войны – одной из задач Кремля было избавление от демократически выбранного президента нашей страны.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью канадской газете The Globe and Mail под названием "Война России нарушает все правила".
Что известно
"Господин Данилов сказал, что нападение России на Украину включало в себя пять отдельных попыток убить президента Украины Владимира Зеленского, все они были совершены в конце февраля и начале марта", – пишет канадская газета.
Секретарь СНБО не раскрыл подробностей этих покушений. Сказал только, что в самом начале войны это должен был сделать отряд чеченских боевиков.
"Им было поручено убить г-на Зеленского, однако они был полностью уничтожен", – пишет издание.
Другие сообщения
- Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на форуме в Давосе сообщил, что Киев подготовился к преемственности власти на случай покушения на президента. Согласно законодательству, в этой ситуации есть кому руководить нашей страной, сказал наш лидер.
- По подсчетам самого Зеленского, за всю его каденцию на него было совершено уже 10 покушений. Однако, как мы знаем, он не согласился покинуть Киев, когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
- Известно, что в первые часы войны российские войска достигли правительственного квартала и пытались штурмовать Офис президента. В то время там были Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой и своими детьми.