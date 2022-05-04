Данилов спрогнозировал, когда закончится война в Украине

Секретарь СНБО отметил, что это будет зависеть от многих факторов

Алексей Данилов заявил, что продолжительность войны в Украине будет зависеть от многих факторов / Фото: Коллаж: Сегодня, Ракурс

У Российской Федерации никогда не было желания оставить Украину в покое – наша страна находится в войне уже 30 лет.

Об этом сказал в интервью секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Я не являюсь оптимистом"

"Мы в войне находимся уже 30 лет. У Российской Федерации никогда – даже когда был Ельцин (президент РФ в 1991-1999 гг. Борис Ельцин. – Ред.) – не было желания оставлять нас в покое. Я могу сейчас сказать, что даже он – вроде бы демократический человек... Они уже тогда посягали на Крым, уже тогда говорили: "Ну так случилось, что это не совсем ваша территория" и т.д.", – сказал он.

По словам Данилова, в Украине будет продолжительная война:

"Если говорить сейчас об этой части "горячей" фазы войны, то я не являюсь оптимистом с точки зрения, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война – и она еще будет продолжаться, к большому сожалению, на нашей территории".

Кроме этого, он заявил, что продолжительность войны будет зависеть от многих факторов:

"Сколько по времени? Это очень зависит от многих факторов. Прежде всего от нашей армии, наших партнеров. Это надо признавать и отдельно об этом говорить, потому что без помощи партнеров нам было бы крайне сложно удержать эту российскую армаду, которая надвинулась на нас 24 февраля".

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Напомним, Алексей Данилов заявил, что Украине необходимо избавиться от русификации, иначе через какой-то период война снова придет в нашу страну.

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