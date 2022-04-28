Деблокада "Азовстали" возможна – Зеленский после встречи с генсеком ООН

Гутерриш назвал Мариуполь "кризисом внутри кризиса"

Встреча Зеленского с Гутерришем. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, успешный результат деблокады металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе все еще возможен.

Об этом он сказал после встречи с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщает The Guardian.

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В свою очередь генсек ООН заявил, что делает все возможное для эвакуации людей из "Азовстали". Также Гутерриш назвал Мариуполь "кризисом в кризисе".

Кроме того, он сказал, что у него были интенсивные переговоры с Зеленским, чтобы эвакуация из Мариуполя стала реальностью.

Путин встретился с генсеком ООН

Также напомним, генсек ООН побывал в разрушенной Бородянке.