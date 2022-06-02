Дело о госизмене Медведчука отправилось в суд: сколько светит политику

Следователи СБУ и ДБР завершили расследование "первого эпизода" дела нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Faceook.
Сообщается, что расследование касается периода с 2015 по 2020 год, а подозреваемыми в нем проходят народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак.
Расследование касается
- незаконной передачи спецслужбам России информации о секретном подразделении ВСУ,
- разработки антиукраинского проекта "Луч",
- причинение вреда экономической безопасности Украины за счет содействия России в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.
Данные уголовные нарушения предусмотрены ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 111; ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – совершение госизмены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
Санкция статей – наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Дело Медведчука
- Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
- В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
- 12 апреля СБУ поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- 23 мая Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях
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