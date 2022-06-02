Дело о госизмене Медведчука отправилось в суд: сколько светит политику

Обвинительный акт касается госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму

Дело уже направили в суд / Фото: Коллаж: Сегодня

Следователи СБУ и ДБР завершили расследование "первого эпизода" дела нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Faceook.

Сообщается, что расследование касается периода с 2015 по 2020 год, а подозреваемыми в нем проходят народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак.

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Расследование касается

незаконной передачи спецслужбам России информации о секретном подразделении ВСУ,

разработки антиукраинского проекта "Луч",

причинение вреда экономической безопасности Украины за счет содействия России в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

Данные уголовные нарушения предусмотрены ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 111; ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – совершение госизмены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Санкция статей – наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Дело Медведчука