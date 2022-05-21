Денисова рассказала, когда оккупанты собираются "пустить в расход" тысячи мариупольцев

После фильтрационных лагерей оккупанты будут бросать мариупольцев воевать за Донбасс

Из Мариуполя оккупанты массово вывозят в "фильтрационных лагерях" мужчин / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Мариуполя оккупанты массово вывозят в "фильтрационных лагерях" мужчин. В настоящее в таких лагерях в Безымянном и Казачьем Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, ни один удерживаемый в лагерях не вернулся обратно, мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам.

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Также она раскрыла планы российских военных касательно дальнейших планов касательно мариупольцев, которых вывезли.

"Оккупанты заявляют, что уже в июле-августе они будут "мобилизованы" в ряды незаконных вооруженных формирований ОРДО. Для этого наших граждан принуждают к написанию заявлений о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или России", – рассказала Денисова.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты проводят эвакуацию мирного населения. При посадке оккупанты сообщают жителям города, что их повезут в село Безыменное Азовского района, где находится фильтрационный лагерь, а после отправят в Россию.

20 мая Андрющенко сообщил, что за сутки из города в Безыменное доставили 416 человек, в том числе 46 детей. Всего из фильтрационного лагеря в Россию депортировали 512 человек, украинские власти сейчас устанавливают, куда граждан отправляют с железнодорожного вокзала в российском Таганроге.

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Также сообщалось, что оккупанты под предлогом эвакуации вывозят людей в Сибирь, на Кавказ и Дальний Восток. К похищенным людям в России относятся как к рабочей силе, не уважая их право выбора.