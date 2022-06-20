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Диверсант с Ближнего Востока попал в сети СБУ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 июня, 16:36
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Задержанный готовил теракты на железной дороге
Дехтяренко рассказал о спецоперации СБУ
Дехтяренко рассказал о спецоперации СБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать диверсантов. В ходе спецоперации в Черновцах она задержала российского агента, прибывшего с Ближнего Востока, готовить взрывы на Укрзализныце. Подробности рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Как стало известно следствию, задержанный был на агентурной связи подконтрольных России спецслужбам так называемой "ДНР". У него есть паспорт гражданина Украины и киевская прописка, но долгое время находился на "консервации" в одной из ближневосточных стран.

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После начала полномасштабной агрессии России агент получил задачу прибыть в Украину. Здесь он должен собирать разведданные о транспортных каналах поставок оружия и военной техники, расположение резервуаров с горючим и дислокацию украинских войск на Буковине.

На основе этих данных планировалось осуществить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.

Задержанному доложено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

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Разоблачают диверсантов и предателей

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила схему хищения гуманитарной помощи в Львовской области. Правоохранители изъяли около 3 тысяч бронежилетов, которые будут переданы ВСУ.

Также СБУ разоблачила IT-компанию из Киева, работавшая с оккупантами в ОРДЛО. Компания разработала им программное обеспечение для "сбора коммунальных платежей", также они занимались его техподдержкой.

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В Киевской области сообщили о подозрении двум коллаборантам, которые снабжали кафиров жильем, едой и помогали ориентироваться на местности. Подозреваемые снабжали их продуктами питания и предоставляли информацию о местных жителях. Используя эти данные, кафиры грабили дома людей.

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