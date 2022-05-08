Долгожданное возвращение. Дипломаты США снова в Киеве (видео)

Временна поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и группа американских дипломатов вернулись в посольство в Киеве. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России. Визит дипломатов приурочен Дню Победы в Европе, который отмечают 8 мая. После этого они уедут из украинской столицы.
Об этом сообщают CNN, а также посольство США в Украине в Twitter.
"Визит Квин и других американских дипломатов в Киев приурочен к Дню Победы в Европе — за день до Дня Победы в России – и в тот же день, когда первая леди США Джилл Байден неожиданно посетила Украину", – пишет CNN.
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В Twitter посольства США в Киеве также опубликовали фото Кристины Квин, которым подтвердили, что визит не будет длительным и исключительно посвящен 8 мая.
"Только приехала в Киев! Рада вернуться сюда в День Победы в Европе. Слава Украине! Мы – вместе с Украиной. #StandwithUkraine", – говорится в подписи к фото.
! . ! – . #StandwithUkrainepic.twitter.com/SdB7pOiGih— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 8, 2022
Посольство в Киеве на работает почти три месяца
Здание посольства в Киеве было закрыто в середине февраля из-за роста опасений по поводу военных действий России. Американские дипломаты были передислоцированы во Львов, а затем выехали в Польшу.
В конце апреля во время визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вернут дипломатов в Украину.
Когда американские дипломаты окончательно вернутся в Киев
2 мая стало известно, что дипломаты начали совершать однодневные поездки во Львов. Из соображений безопасности они ездили на ночлег в Польшу. В то же время Квин заявила, что к концу мая при благоприятных условиях может возобновить работу посольство в Киеве.
"Мы продолжим приезжать из Польши в Украину на дневное время в течение недели-двух. И мы очень надеемся, что обстоятельства позволят вернуться в Киев до конца мая", – сказала Кристина Квин.
Издание Face the nation, ссылаясь на источники в Госдепартаменте, сообщило, что посольство США в Киеве надеется возобновить работу и поднять там американский флаг в ближайшие недели.
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