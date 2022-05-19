Донбасс обстреливают из авиации, а по Сумщине лупят на границе: главное об атаках РФ ночью

Кроме того, оккупанты под утро обстреляли Харьков

Оккупанты продолжают атаковать украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают войну против украинцев в восточных и южных областях. Там стреляют по домам мирных жителей, по школам, в частности, используя запретные фосфорные боеприпасы. Тяжелая обстановка на Донбассе. Кроме того, затруднена ситуация в северных регионах, где враг ведет бои с ВСУ на границе.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию по областям, где идет война.

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Сумская область: обострение на границе

Оккупанты вели огонь почти вдоль всей границы Сумщины. Под огнем были Глуховская, Великописаревская, Белопольская, Путивльская общины. Всего до 20 прилетов с тяжелой артиллерии. Русские обстреливали линию границы по САУ, минометам. Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился несколько часов.

Наши военные отвечали на враждебные действия должным образом. Предварительно потерь и пострадавших нет. Информация уточняется.

Харьковская область: оккупанты боятся контратаки ВСУ

На Харьковщине звучала только одна воздух тревога ночью, но отбоя до сих пор не было. За сутки произошло 6 пожаров из-за обстрелов и почти все они в Харьковском районе.

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По данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются удержать занимаемые позиции и не допустить дальнейшего продвижения наших войск. Агрессор производит артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

Все еще терпит обстрелы от оккупантов и город Харьков. Сегодня в 4 утра российские оккупанты снова обстреляли Киевский район Харькова. Снаряд попал в котельную Института проблем эндокринной патологии. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также обстреляно село Циркуны Харьковского района. Повреждены два частных домовладения.

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Ночью госпитализировали 63-летнюю женщину, которая была ранена в результате обстрела в Лозовском районе.

Однако ВСУ продлевают контратаку 18 мая освободили от оккупантов населенный пункт Дементиевка.

Луганская область: много погибших гражданских

Как сообщил председатель ОВА Сергей Гайдай, наибольшие повреждения получил Северодонецк, а также населенные пункты Попаснянской общины. В частности, в последней россияне активно применяли авиацию.

Северодонецк обстреливали с самого утра. Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгораний по два часа. Повреждены по меньшей мере восемь домов, некоторые из них горели – отдельные квартиры и целые подъезды. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое. Все – утром и в старых районах города.

В частности, тела двух женщин без признаков жизни были найдены после обследования квартиры, куда утром попал вражеский снаряд. Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Первая погибла на месте, мужчина с осколочными поражениями госпитализирован.

Повреждения получили еще два северодончанина – осколочные ранения и контузия. В Лисичанске женщине оторвало руку. Также стало известно о трех человек, погибших ранее – это жители Белогоровки и Попасной.

В течение 18 мая россияне применили авиацию в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка и Орехово. Совершали штурмовые действия в районе Устиновки и Золотого-4, успеха не имели. Повреждения домов также зафиксированы во Врубовке, Почечном и Камышевахе.

Последствия обстрелов в Луганской области Фото: Сергей Гайдай

Донецкая область: атака фосфорными боеприпасами

За минувшие сутки, 18 мая, по данным ОВА, самая сложная ситуация была на юге и в центре области: от Великой Новоселки до Очеретино.

В Авдеевке в результате обстрела фосфорными боеприпасами выгорела школа №1, повреждены три дома – без жертв. Были две попытки наступления – обе ВСУ отбили.

В Марьинской общине россияне нанесли четыре авиаудара по Новомихайловке, где остается около 50 гражданских.

Существенный ущерб нанесен Константиновке: разрушено здание бывшей школы №7, поврежден Центр детского и юношеского творчества и, по меньшей мере, 28 жилых домов. К счастью, без пострадавших.

Вечером россияне обстреляли Очеретино и Новобахмутовку – разрушен один дом, еще несколько получили повреждения. Под обстрелы попала Великая Новоселка и еще два села в общине.

Обстрелы в Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

По данным полиции, оккупанты ударили по Донецкой области крылатыми ракетами и "Смерчами" – погибли дети. За период с 6:00 18 мая до 6:00 19 мая погибли двое детей. Они были убиты в Лимане.

В сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов. Разрушения получили 38 гражданских объектов. Под обстрелами оказались населенные пункты – Мариуполь, Бахмут, Соледар, Краматорск, Константиновка, Авдеевка, Лиман, Николаевка, Красногоровка, Нью-Йорк.

Запорожская область: оккупанты стреляют по гражданским

На Запорожском направлении боевые действия носят очаговый характер, когда воюют в основном за основные направления и вокруг них. Имеют место взаимные вклинения и перемешивания сил. Большая опора на артиллерию и противовес маневру. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов враг поражал инфраструктуру и мирные помещения в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе

В Родах в результате обстрелов со стороны российских войск горели 2 складских здания на общей площади 120 кв.м. Спасатели ГСЧС локализовали пожар.

Днепропетровская область: ночь ужасов

Как сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко, ночь прошла неспокойно. Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую общину. Били из "Градов" и "Ураганов" по Большой Костромке, что неподалеку от Кривого Рога.

Людей не задело. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа.

Последствия обстрелов. Фото: Валентин Резниченко

Одесская область: без обстрелов

Ночь в городе и области прошла тихо благодаря силам ПВО, сообщил представитель военной администрации Сергей Братчук.

Он призвал соблюдать информационную безопасность – с помощью фейков враг пытается определить размещение подразделений Сил обороны.

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