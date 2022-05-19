Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Донбасс обстреливают из авиации, а по Сумщине лупят на границе: главное об атаках РФ ночью

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 мая, 11:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кроме того, оккупанты под утро обстреляли Харьков
Оккупанты продолжают атаковать украинцев.
Оккупанты продолжают атаковать украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают войну против украинцев в восточных и южных областях. Там стреляют по домам мирных жителей, по школам, в частности, используя запретные фосфорные боеприпасы. Тяжелая обстановка на Донбассе. Кроме того, затруднена ситуация в северных регионах, где враг ведет бои с ВСУ на границе.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию по областям, где идет война.

Реклама

Сумская область: обострение на границе

Оккупанты вели огонь почти вдоль всей границы Сумщины. Под огнем были Глуховская, Великописаревская, Белопольская, Путивльская общины. Всего до 20 прилетов с тяжелой артиллерии. Русские обстреливали линию границы по САУ, минометам. Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился несколько часов.

Наши военные отвечали на враждебные действия должным образом. Предварительно потерь и пострадавших нет. Информация уточняется.

Харьковская область: оккупанты боятся контратаки ВСУ

На Харьковщине звучала только одна воздух тревога ночью, но отбоя до сих пор не было. За сутки произошло 6 пожаров из-за обстрелов и почти все они в Харьковском районе.

Реклама

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются удержать занимаемые позиции и не допустить дальнейшего продвижения наших войск. Агрессор производит артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

Все еще терпит обстрелы от оккупантов и город Харьков. Сегодня в 4 утра российские оккупанты снова обстреляли Киевский район Харькова. Снаряд попал в котельную Института проблем эндокринной патологии. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также обстреляно село Циркуны Харьковского района. Повреждены два частных домовладения.

Реклама

Ночью госпитализировали 63-летнюю женщину, которая была ранена в результате обстрела в Лозовском районе.

Однако ВСУ продлевают контратаку 18 мая освободили от оккупантов населенный пункт Дементиевка.

Луганская область: много погибших гражданских

Как сообщил председатель ОВА Сергей Гайдай, наибольшие повреждения получил Северодонецк, а также населенные пункты Попаснянской общины. В частности, в последней россияне активно применяли авиацию.

Северодонецк обстреливали с самого утра. Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгораний по два часа. Повреждены по меньшей мере восемь домов, некоторые из них горели – отдельные квартиры и целые подъезды. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое. Все – утром и в старых районах города.

В частности, тела двух женщин без признаков жизни были найдены после обследования квартиры, куда утром попал вражеский снаряд. Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Первая погибла на месте, мужчина с осколочными поражениями госпитализирован.

Повреждения получили еще два северодончанина – осколочные ранения и контузия. В Лисичанске женщине оторвало руку. Также стало известно о трех человек, погибших ранее – это жители Белогоровки и Попасной.

В течение 18 мая россияне применили авиацию в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка и Орехово. Совершали штурмовые действия в районе Устиновки и Золотого-4, успеха не имели. Повреждения домов также зафиксированы во Врубовке, Почечном и Камышевахе.

Последствия обстрелов в Луганской области Фото: Сергей Гайдай

Донецкая область: атака фосфорными боеприпасами

За минувшие сутки, 18 мая, по данным ОВА, самая сложная ситуация была на юге и в центре области: от Великой Новоселки до Очеретино.

В Авдеевке в результате обстрела фосфорными боеприпасами выгорела школа №1, повреждены три дома – без жертв. Были две попытки наступления – обе ВСУ отбили.

В Марьинской общине россияне нанесли четыре авиаудара по Новомихайловке, где остается около 50 гражданских.

Существенный ущерб нанесен Константиновке: разрушено здание бывшей школы №7, поврежден Центр детского и юношеского творчества и, по меньшей мере, 28 жилых домов. К счастью, без пострадавших.

Вечером россияне обстреляли Очеретино и Новобахмутовку – разрушен один дом, еще несколько получили повреждения. Под обстрелы попала Великая Новоселка и еще два села в общине.

Обстрелы в Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

По данным полиции, оккупанты ударили по Донецкой области крылатыми ракетами и "Смерчами" – погибли дети. За период с 6:00 18 мая до 6:00 19 мая погибли двое детей. Они были убиты в Лимане.

В сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов. Разрушения получили 38 гражданских объектов. Под обстрелами оказались населенные пункты – Мариуполь, Бахмут, Соледар, Краматорск, Константиновка, Авдеевка, Лиман, Николаевка, Красногоровка, Нью-Йорк.

Запорожская область: оккупанты стреляют по гражданским

На Запорожском направлении боевые действия носят очаговый характер, когда воюют в основном за основные направления и вокруг них. Имеют место взаимные вклинения и перемешивания сил. Большая опора на артиллерию и противовес маневру. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов враг поражал инфраструктуру и мирные помещения в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе

В Родах в результате обстрелов со стороны российских войск горели 2 складских здания на общей площади 120 кв.м. Спасатели ГСЧС локализовали пожар.

Днепропетровская область: ночь ужасов

Как сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко, ночь прошла неспокойно. Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую общину. Били из "Градов" и "Ураганов" по Большой Костромке, что неподалеку от Кривого Рога.

Людей не задело. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа.

Последствия обстрелов. Фото: Валентин Резниченко

Одесская область: без обстрелов

Ночь в городе и области прошла тихо благодаря силам ПВО, сообщил представитель военной администрации Сергей Братчук.

Он призвал соблюдать информационную безопасность – с помощью фейков враг пытается определить размещение подразделений Сил обороны.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 19 мая
1
Личный состав 28500
Личный состав
2
Самолеты 203
Самолеты
3
Вертолеты 167
Вертолеты
4
Танки 1254
Танки
5
ББМ 3063
ББМ
6
Артиллерия 595
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 199
РСЗО
9
БПЛА 455
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2157
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Пилот-виртуоз… Полковник Александр Григорьев – военный летчик 16 отдельной бригады армейской авиации “Броды”, участник АТО/ООС, входил в состав миротворческого контингента. Один из немногих вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в ДР Конго. Погиб в составе экипажа вертолета Ми-8 во время выполнения боевого задания в Киевской области. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29168.78

Binance Coin (BNB)

298.61

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

67.67

Theta (THETA)

1.21

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
42,93
32,00
-
42,00
44,00
36,36
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
35,99
-
39,50
42,29
34,38
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.75

Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять