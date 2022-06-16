Драги назвал срок, до которого необходимо разблокировать Черное море

Европейцы будут спасать мир от голодной катастрофы

Премьер Италии понимает, что Путин подбросил им еще и зерновой кризис / Коллаж "Сегодня"

Европейские страны вплотную занимаются решением проблемы с вывозом украинского зерна, что блокирует армия России по приказу международного преступника Владимира Путина. В ЕС надеются, что к сентябрю будут разблокированы поставки по Черному морю.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги после переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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"У нас есть время, для того, чтобы разблокировать порты, до сентября – когда будет собран новый урожай. Я думаю, мы можем сделать все возможное, чтобы не довести ситуацию до драматизма. Чтобы избежать страшного кризиса, мы должны обеспечить безопасное транспортирование зерна, потому что не должно все закончиться мировой катастрофой. Для этого нам необходимо сосредоточиться на том, как организовать вывоз зерна через Черное море. Россия, к сожалению, не идет на встречу. Нам необходимо бороться с этой проблемой храбро, со смелостью, которую проявил президент Зеленский. И мы должны действовать все вместе. Мы – европейцы", – сказал Марио Драги.

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