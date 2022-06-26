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Джонсон бросит "украинский" вызов Франции и Германии на саммитах G7 и НАТО

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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26 июня, 07:55
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Британский премьер настаивает, что Украина не должна идти на уступки Кремлю ради мира
Джонсон напомнит Макрону и Шольцу о недопустимости уступок Кремлю
Джонсон напомнит Макрону и Шольцу о недопустимости уступок Кремлю / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию и Германию увеличить военную поддержку Украине, а также предостеречь их от любых попыток подталкивать президента Владимира Зеленского к "плохому" миру с Россией за счет территориальных уступок.

Встречи в Германии и Испании дают Джонсону шанс поговорить о сильной британской поддержке Киева, пишет Idependent.

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В Баварских Альпах британский премьер намерен предостеречь коллег-лидеров G7 от "усталости" в вопросе борьбы Украины против режима Владимира Путина в России.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы, возможно, принудить украинцев к плохому миру", – сказал Джонсон.

Бритнский премьер-министр добавил:

"Обращаюсь к коллегам по G7 и, в частности, по НАТО – сейчас не время соглашаться и призывать украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня".

Официальный представитель Джонсона сообщил, что премьер бросит вызов коллегам-лидерам G7, чтобы они "предоставили президенту Зеленскому и Украине возможность добиться желаемого результата".

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"Это то, о чем премьер-министр будет говорить на саммитах G7 и НАТО, поскольку он призывает коллег-лидеров увеличить свою экономическую, военную и политическую поддержку Украины", – добавил он.

Кроме того, правительство Великобритании готово предоставить Украине еще 429 млн фунтов стерлингов (526 млн долларов. – Ред.) в виде кредита.

Чего ждать от саммитов G7 и НАТО

Лидеры стран "Большой семерки" и НАТО соберутся в конце июня, чтобы выработать новые способы усиления давления на РФ из-за войны в Украине, подчеркивая вместе с тем свою обеспокоенность по поводу позиции Китая.

По словам представителя Белого дома, новая стратегическая концепция, которую должны принять лидеры НАТО, будет направлена на устранение угроз, существующих со стороны как России, так и Китая.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступит на обеих встречах в онлайн-формате.

Ранее мы сообщали, что в США рассказали о трех ключевых целях саммитов НАТО и G7 — все касаются Украины.

Также министр Ткаченко напомнил G7 о культуре и медиа Украины.

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