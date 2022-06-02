Экс-замминистра Грымчака приговорили к 10 годам тюрьмы

Его признали виновным сразу по двум статьям

Юрий Грымчак приговорен к 10 годам тюрьмы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак получил приговор. Он проведет 10 лет за решеткой. Суд признал чиновника виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как известно, Грымчак требовал 1,1 млн долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на исполнение функций государства.

Решением суда злоумышленник признан виновным по статьям:

ч. 4 ст. 190 (мошенничество)

ч. 4, 5 ст. 369 (подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение)

"Приговор суда вступил в силу", – сообщили в СБУ.

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Дело Грымчака

Напомним, 14 августа 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощниказа вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали при получении части средств на сумму 480 тыс. долларов.

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Фото: СБУ

В апреле 2020 года было принято решение, согласно которому Грымчака перевели на ночной домашний арест – ему разрешалось покидать дом в период с 6:00 до 22:00, также он сдал паспорта. А в мае обвинительный акт в отношении Грымчака направили в суд.

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