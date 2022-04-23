Эксперты МАГАТЭ скоро приедут на ЧАЭС – дата

Эксперты будут работать на ЧАЭС, чтобы активизировать усилия по предотвращению опасности ядерной аварии в связи с вторжением РФ

МАГАТЭ приедет на ЧАЭС. Фото: коллаж "Сегодня"

Уже на следующей неделе ЧАЭС посетят эксперты МАГАТЭ. Экспертную миссию возглавит генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

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Сотрудники МАГАТЭ по ядерной безопасности, безопасности и гарантиям будут находиться в Чернобыле с 26 апреля.

Эксперты будут работать на ЧАЭС, чтобы активизировать усилия по предотвращению опасности ядерной аварии в связи с вторжением РФ. Они привезут необходимое оборудование, проведут радиологические и другие замеры на станции.

"За этим последуют дополнительные миссии МАГАТЭ на этом и других ядерных объектах в Украине в ближайшие недели", – подчеркнул Гросси.

В МАГАТЭ отчитались о восстановлении прямой связи с ЧАЭС

Во вторник, 19 апреля, восстановлена прямая связь между Чернобыльской АЭС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает CNN.

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Российские оккупанты оккупировали Чернобыль и пробыли там пять недель. 10 марта МАГАТЭ потеряло связь с ЧАЭС.

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