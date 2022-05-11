Эксперты назвали финал войны, который не устроит Украину

Завершение войны в Украине не устроит как ни наше правительство, так и Кремль

Аналитик дал прогноз / Фото: Коллаж: Сегодня

Затяжная война невыгодна Украине, и рф тоже. Но ситуация может оказаться патовой. Об этом рассказал сайт "Сегодня" в своем аналитическом материале "Путин в бункере хочет пересидеть ядерную зиму? Осталось всего два сценария завершения войны".

Когда и как закончится война? – точного ответа нет, но события развиваются так, что вариантов развязки остается все меньше. В первом варианте война растянется на неопределенный срок и закончится соглашением, которое не устраивает обе стороны. Во втором россияне скоро остановят агрессию и сами начнут выводить войска с оккупированных территорий.

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Вариант с затяжной войной кажется самым очевидным. Это "вариант Арестовича". Он неоднократно предполагал, что война растянется на продолжительный срок. Также внештатный советник Офиса президента анализировал ситуацию и говорил, что данная ситуация закончится хлипким миром или перемирием, не устраивающим обе стороны. И потому затем возобновится.