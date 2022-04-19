Экстренная встреча Байдена с лидерами стран ЕС из-за Украины, аукционы по продаже военных облигаций и другие важные события 19 апреля

Президент США созвал заседание из-за обострения войны в нашей стране, а Минфин проведет аукционы по продаже военных ОВГЗ

Важные события 19 апреля/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 19 апреля созывает встречу с главами некоторых стран Европы, а также Канады. Это связано с обострением войны в Украине, которую начала Российская Федерация. Кроме того, сегодня Министерство финансов предложит весь спектр военных облигаций.

Байден созывает встречу с лидерами нескольких стран и генсеком НАТО из-за обострения в Украине

Президент США Джо Байден во вторник, 19 апреля, созывает встречу с главами некоторых стран Европы, а также Канады. Лидеры обсудят обострение войны в Украине.

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По информации французского телеканала BFMTV, американский президент встретится с главами Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши и Румынии.

Кроме того, будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель.