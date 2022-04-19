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Экстренная встреча Байдена с лидерами стран ЕС из-за Украины, аукционы по продаже военных облигаций и другие важные события 19 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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19 апреля, 06:00
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Президент США созвал заседание из-за обострения войны в нашей стране, а Минфин проведет аукционы по продаже военных ОВГЗ
Важные события 19 апреля/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
Важные события 19 апреля/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 19 апреля созывает встречу с главами некоторых стран Европы, а также Канады. Это связано с обострением войны в Украине, которую начала Российская Федерация. Кроме того, сегодня Министерство финансов предложит весь спектр военных облигаций.

Байден созывает встречу с лидерами нескольких стран и генсеком НАТО из-за обострения в Украине

Президент США Джо Байден во вторник, 19 апреля, созывает встречу с главами некоторых стран Европы, а также Канады. Лидеры обсудят обострение войны в Украине.

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По информации французского телеканала BFMTV, американский президент встретится с главами Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши и Румынии.

Кроме того, будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Минфин предложит весь спектр военных облигаций

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник, 19 апреля, впервые предложит покупателям весь спектр военных облигаций – как гривневые, так и валютные – в долларах и евро.

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Министерство проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ каждый вторник, начиная с 1 марта. По результатам семи предыдущих аукционов в бюджет удалось привлечь более 41 миллиарда гривен.

"Средства от облигаций, привлеченные в Государственный бюджет Украины, используются для бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальных и оборонных", — отметили в Минфине.

Следует отметить, что военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам.

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 19 апреля

По состоянию на 19 апреля "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

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Во вторник железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Покровска, Харькова, Запорожья. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

  • 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
  • 06:00 — 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.
  • 11:30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск;
  • 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
  • 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправления эвакуационных поездов может меняться.

В Украине — последний день регистрации на мультипредметное тестирование для желающих поступать в бакалавриат

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) напоминает, что 19 апреля – последний день регистрации на национальное мультипредметное тестирование для желающих поступать в бакалавриат.

"При формировании регистрационной карточки как можно внимательнее отнеситесь к заполнению таких ее полей: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия (при наличии), номер паспортного документа, номер мобильного телефона. Эти данные важны не только для участия в тестированиях, но и для подачи вами документов для поступления", — говорится в сообщении УЦОКО.

Отмечается, что если абитуриенты регистрировались раньше для участия в ВНО, то они являются потенциальными участниками вступительных экзаменов в учреждения высшего образования.

"Одной регистрационной карточки достаточно для попадания в базу данных потенциальных участников мультипредметного тестирования. Пожалуйста, не создавайте дубли этих карточек и не присылайте свои документы в региональные центры оценивания качества образования повторно", — призывают в ведомстве.

В ближайшее время абитуриентам расскажут, как узнать номер и PIN-код для входа на информационную страницу с актуальной информацией.

В Ровно завершается отопительный сезон

19 апреля в Ровно отключат отопление. Об этом в видеообращении 18 апреля сообщил городской голова Александр Третьяк.

"Сегодня (18 апреля — ред.) подписываю решение об остановке отопительного сезона. Уже завтра отопление будет приостановлено", — сказал Третяк.

Мэр города также сообщил, что с завершением этого сезона сразу начинают подготовку к следующему.

"После праздника приступаем к гидравлическим испытаниям по теплосети. Готовимся к закупке газа на следующий отопительный сезон", — добавил мэр Ровно.

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