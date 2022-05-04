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Шестой пакет санкций ЕС против России: эмбарго на нефть, наказание за Бучу и отключение от SWIFT

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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4 мая, 17:58
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Эксперты пока осторожно говорят об эффекте новых антироссийских мер
Все три месяца войны в Украине в ЕС проходили протесты с требованием отказаться от российской нефти / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Все три месяца войны в Украине в ЕС проходили протесты с требованием отказаться от российской нефти / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В среду, 4 мая, Европейский Союз определился с шестым пакетом санкций против России. Но по горячим следам сложно просчитать, насколько он даст быстрый эффект.

Сайт "Сегодня" разбирался с новыми мерами, призванными в первую очередь ослабить возможности России по поддержке своего военного комплекса.

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Санкции ЕС

Как сообщает немецкое агентство DW, первым элементом пакета станут персональные санкции против российских офицеров и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и ответственных за бесчеловечную осаду Мариуполя".

"Это даст еще один важный сигнал всем злоумышленникам Кремля: мы знаем, кто вы, мы привлечем вас к ответственности, вам этого не избежать", – так прокомментировала этот пункт председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя шестой санкционный пакет.

Следующим пунктом является отключение от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT крупнейшего банка России "Сбербанка" и еще двух кредитных учреждений (предположительно это Московский кредитный банк и Россельхозбанк).

"Так мы ударим по банкам, системно важным для российской финансовой системы, и по способности Путина причинять разрушения", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Третий пункт – еще трем российским гостелеканалам запретят вещание в Евросоюзе. Это касается всех форм распространения информации: по кабельному или спутниковому ТВ, в интернете или с помощью приложений для смартфонов.

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"Они агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду" – так прокомментировала этот пункт Урсула фон дер Ляйен.

Четвертый пункт – запрет предоставлять в ЕС российским компаниям консалтинговые или бухгалтерские услуги.

Пятая составляющая шестого пакета – эмбарго на нефть из РФ.

"Это будет полный запрет всего импорта российской нефти, танкерной и трубопроводной, сырой и переработанной", – рассказала фон дер Ляйен.

Поскольку некоторые государства ЕС слишком сильно зависят от нефти из РФ и чтобы уменьшить влияние на мировые рынки, это эмбарго предлагается вводить постепенно. На сырую нефть – на протяжении шести месяцев, а на нефтепродукты – до конца этого года.

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В ЕС постоянно проходили акции с требованием отказаться от российской нефти / Фото Reuters
В ЕС постоянно проходили акции с требованием отказаться от российской нефти / Фото Reuters

Правда, во всем этом пока есть одно "НО": пока это только предложение, нуждающееся в окончательном групповом одобрении со стороны всех правительств стран ЕС. Венгрия ранее заявляла, что наложит вето на запрет, а Словакия потребует для себя исключения из этого пакета санкций. Пока известно, что Германия, которая ранее была категорически против эмбарго на нефть, согласна отказаться от российского "черного золота" до конца года.

По данным источников агентств Bloomberg и Reuters, в Евросоюзе хотят, чтобы шестой пакет санкций вступил в силу через месяц – в начале июня.

Справка

Россия является главным поставщиком ископаемых энергоносителей в Евросоюз. Доля РФ по импорту нефти в ЕС составляет около 25% от всего импорта. А вот для России рынок Евросоюза является ключевым – туда идет более половины ее нефтяного экспорта. Больше 90% таких поставок осуществлялось морским путем.

Комментарий из Москвы

В Кремле традиционно заявляют, что введение запрета на импорт российской нефти со стороны Евросоюза "ударит по всем".

"Такое эмбарго повлияет очень серьезно на мировой нефтяной рынок. Очень серьезно, в худшую сторону, повлияет на энергобалансы на европейском континенте. Есть рынок в Юго-Восточной Азии, на востоке. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с того направления, восточного направления", – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Местные эксперты также не верят в быстрый эффект от новых санкций, как и от старых.

"У европейских чиновников – полная уверенность в санкциях и их эффективности, у европейских экспертов – скорее нет. Официальные лица считают, что санкций надо больше, они лишат Путина экономической основы для дальнейшего наступления, экономика России вот-вот рухнет, она слаба. Санкции умны, избирательны, нацелены на болезненные точки российской экономики и российского общества и одновременно минимизируют экономический ущерб всему миру (правда, некоторого ущерба все же не избежать). При этом многие европейские эксперты, признают, что никакой стратегии нет, действия беспорядочны", – считает кандидат экономических наук из РФ Игорь Макаров.

Мнение западных экспертов

Агентство Bloomberg в своей аналитической статье отметило, что на сегодня невозможно сказать, как сработает эмбарго в рамках самой России и в целом во всем мире. Многие страны уже постепенно отказываются от российских нефтепродуктов. Например, морские потоки российской нефти в Финляндию, Литву, Польшу и Швецию по решению каждой из этих стран в отдельности уже сократились до нуля с примерно 500 000 баррелей в день до вторжения в Украину. Даже Германия уже сократила свою зависимость от российской нефти примерно до 12% с 35%.

Однако при этом поставки российского нефтесырья в страны Средиземноморья выросли, отчасти в результате увеличения поставок на принадлежащие России нефтеперерабатывающие заводы в регионе. Увеличила Москва и поставки нефти в Индию, откуда в ЕС идет дизельное топливо. И тут издание задается вопросом, как считать это дизтопливо – российским или индийским.

Директор брюссельского аналитического центра Bruegel Гунтрам Вольфф считает, что и данного эмбарго недостаточно, чтобы быстро повлиять на экономику России. "Если цель – остановить войну, лишив Россию очень важных доходов, то единственный ответ – это остановить газ и нефть одновременно", – считает эксперт.

Санкции Лондона для банкиров и пропагандистов

4 мая Великобритания объявила о новых санкциях против России, которые затронули 10% российского импорта в определенные сектора экономики королевства.

Итак, Лондон ввел запрет на пользование российскими компаниями услугами британских фирм в сферах пиара, бухгалтерии и консультационного менеджмента.

Санкции введены против:

  • ПАО "Камаз", главы банка "Открытие" Михаила Задорнова, председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева;
  • Всероссийской гостелерадиокомпании, а также военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева;
  • помощника президента РФ Максима Орешкина.
  • соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент ранее запрещенных в Британии российских телеканалов RT и Sputnik.

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