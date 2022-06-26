Эмбарго на российское золото, эвакуация из горячих точек и другие важные события 26 июня

В баварском замке в Баварии собираются лидеры "Большой семерки", а "Укрзализныця" продолжает эвакуировать население

Саммит продлится с 26 июня до вторника 28 июня, а "Укрзализныця" опубликовала новый график поезда. Коллаж "Сегодня"

Лидеры стран "Группы семи" предварительно согласовали ввести эмбарго на российское золото. Кроме того, Швейцария может начать предоставлять консульские услуги россии и Украине.

Лидеры Группы семи согласовали эмбарго на российское золото

Лидеры стран "Группы семи" предварительно согласовали ввести эмбарго на российское золото, сообщает Reuters.48-й саммит лидеров стран G7 пройдет в баварском замке Эльмау в Германии. Он продлится с воскресенья 26 июня до вторника 28 июня.

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Кроме лидеров США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и Италии, на саммите примут участие президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Шарль Мишель. На саммите также выступит президент Владимир Зеленский.

Казначейство США должно объявить официальное решение американского правительства об эмбарго 28 июня.

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд

Сегодня, 26 июня, отправится один эвакуационный поезд.

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Эвакуационный поезд на 26 июня:

•16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Швейцария может начать предоставлять консульские услуги россии и Украине

Швейцария может начать предоставлять консульские услуги россии и Украине. Об этом заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

По словам Кассиса, о такой услуге Швейцарию попросила Украина – предоставить консульскую помощь своим гражданам, которые сейчас живут в россии. И сейчас, говорит он, ответные переговоры продолжаются с москвой.

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По такой же схеме – в отсутствие дипломатических отношений после войны 2008 года – Швейцария помогает гражданам Грузии в россии и россиянам в Грузии. В посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве в Москве – отдел грузинских интересов.