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ЕС помогает приближать победу Украины: главные заявления властей за 29 июня

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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29 июня, 14:12
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Сегодня ВСУ защищают не только Украину, но и мирное небо объединенной Европы
Европа солидарна с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"
Европа солидарна с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине идет 126-й день полномасштабной войны с Россией. Владимир Зеленский рассказал, чем закончится война с РФ, оккупанты продолжают наступление на Донбассе, а ЕС увеличивает военную помощь нашей стране.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 29 июня.

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Война с Россией закончится победой Украины

Полномасштабная война, которую развязала Россия, закончится только победой Украины. Об этом в интервью американскому каналу NВC заявилпрезидент Владимир Зеленский.

"Война точно закончится. Я уверен, что она закончится победой Украины. Как бы там ни было. Как бы тяжело ни было. Мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли. А чем еще может закончиться война? Только так", – сказал он, добавив "сколько сможем, будем это делать".

Глава государства призвал союзников больше поддерживать Украину.

"Мы построим новое государство. Государство-мечту", – добавил глава государства.

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Украина получит больше оружия

У Украины будет больше оружия. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Еще 6 САУ Caesar от Франции и 6 PzH 2000 от Германии и Нидерландов передадут нам дополнительно. Наращиваем мощность", – написал Ермак.

Андрей Ермак: "Украина получит больше оружия"
Андрей Ермак: "Украина получит больше оружия" / Фото: Офис Президента Украины

ЕС помогает приближать победу Украины

Евросоюз начал поставки Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира. Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, передает пресс-служба парламента.

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По ее словам, грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ. Логистическое оборудование является частью более широкого пакета помощи в размере 31 миллиона евро, принятого 2 декабря в поддержку Украины.

"Спасибо ЕС за солидарность и помощь! Сегодня ВСУ защищают не только Украину, но и мирное небо объединенной Европы. В единстве наша сила и победа", – заявила Кондратюк.

Российские оккупанты наступают на два важных города

Российские оккупанты обстреляли позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Также враг планирует наступать на Барвенково и Славянск. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что противник производил обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка. При этом захватчики и дальше несут значительные потери в боях с украинскими защитниками.

"На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск. На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчоярка – Верхнекаменка. На Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Руда – Клиново", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 35 450 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 35 450 солдат и 1572 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 35450 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1572 (+5);
  • боевых бронированных машин – 3720 (+16);
  • артиллерийских систем – 781 (+3);
  • РСЗО – 246 (+3);
  • средств ПВО – 103 (+1);
  • самолетов – 217 (+0);
  • вертолетов – 185 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4);
  • крылатых ракет – 142 (+3);
  • кораблей/катеров – 14 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9);
  • специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают успешно громить тыловые базы оккупационной армии РФ на захваченных территориях нашей страны. Под удар попал объект ВС РФ в Снежном.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что украинские военные на юге нанесли авиаудары и уничтожили два склада боеприпасов и огневую точку.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 29 июня
1
Личный состав 35450
Личный состав
2
Танки 1572
Танки
3
ББМ 3720
ББМ
4
Артиллерия 781
Артиллерия
5
Средства ПВО 103
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
9
БПЛА 640
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2598
Транспорт
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Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

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