Еще две страны поддержат Украину на пути в Европу: что известно

Дмитрий Кулеба у себя в Twitter раскрыл некоторые детали

Министр иностранных дел Украины выразил благодарность за поддержку нашей страны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине рекомендовали предоставить статус кандидата на членство в Европейский Союз, но речь идет и об условиях, которые Киев должен выполнить. Ранее СМИ сообщали о том, что Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статус кандидата в члены ЕС, однако на деле все оказалось иначе.

В частности, детали сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Поддержка Украины

"Я разговаривал с Еппе Кофодом (министр иностранных дел Дании – ред.), который заверил меня, что Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Благодарен Еппе за поддержку. Я сказал ему, что это решение вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой", – написал министр.

I spoke with @JeppeKofod who assured me that Denmark supports granting Ukraine EU candidate status. Grateful to Jeppe для поддержки. И все это, что это понятие любви в украинском языке, включая это сегодня в районе. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) Июнь 17, 2022

А что Нидерланды?

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство страны довольно компромиссом и тем, что Украина получит дополнительную "домашнюю работу", чтобы в будущем вступить в ЕС, сообщает Telegram-канал "Сегодня".

В то же время министр иностранных дел страны Вопке Хукстра добавил, что рекомендации Еврокомиссии "сбалансированы и уравновешены".

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Ранее сайт "Сегодня" выяснил, какие следующие этапы ждут Украины на пути в Европейский Союз. Также заместитель председателя ЕК Вера Юрова назвала термины для вступления Украины в Евросоюз.