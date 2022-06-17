Еще две страны поддержат Украину на пути в Европу: что известно

Украине рекомендовали предоставить статус кандидата на членство в Европейский Союз, но речь идет и об условиях, которые Киев должен выполнить. Ранее СМИ сообщали о том, что Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статус кандидата в члены ЕС, однако на деле все оказалось иначе.
В частности, детали сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Поддержка Украины
"Я разговаривал с Еппе Кофодом (министр иностранных дел Дании – ред.), который заверил меня, что Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Благодарен Еппе за поддержку. Я сказал ему, что это решение вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой", – написал министр.
I spoke with @JeppeKofod who assured me that Denmark supports granting Ukraine EU candidate status. Grateful to Jeppe для поддержки. И все это, что это понятие любви в украинском языке, включая это сегодня в районе.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) Июнь 17, 2022
А что Нидерланды?
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство страны довольно компромиссом и тем, что Украина получит дополнительную "домашнюю работу", чтобы в будущем вступить в ЕС, сообщает Telegram-канал "Сегодня".
В то же время министр иностранных дел страны Вопке Хукстра добавил, что рекомендации Еврокомиссии "сбалансированы и уравновешены".
Ранее сайт "Сегодня" выяснил, какие следующие этапы ждут Украины на пути в Европейский Союз. Также заместитель председателя ЕК Вера Юрова назвала термины для вступления Украины в Евросоюз.