Еще две страны поддержат Украину на пути в Европу: что известно

Украине рекомендовали предоставить статус кандидата на членство в Европейский Союз, но речь идет и об условиях, которые Киев должен выполнить. Ранее СМИ сообщали о том, что Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статус кандидата в члены ЕС, однако на деле все оказалось иначе.

В частности, детали сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

I spoke with @JeppeKofod who assured me that Denmark supports granting Ukraine EU candidate status. Grateful to Jeppe для поддержки. И все это, что это понятие любви в украинском языке, включая это сегодня в районе.