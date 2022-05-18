Еще одна страна не стала терпеть Киву и ввела санкции

Бывший украинский нардеп оказался в одном списке с российскими пропагандистами

Глава МИД Австралии Марис Пейн сообщила о санкциях против Ильи Кивы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Австралии ввело новые санкции в отношении российских пропагандистов, стремящихся узаконить незаконное вторжение России в Украину. Также санкции введены в отношении политических деятелей и силовиков и организаций, которые поддержали вторжение. Среди этих людей – бывший нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы МИД Австралии Марис Пейн.

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Так, в список санкций внесли 11 физических лиц и 12 организаций, в частности "фабрик троллей".

Кто попал под санкции

Среди трех организаций и четырех физических лиц, подвергшихся санкциям, есть частная военная компания "Вагнер", которую де-факто называют частной армией президента России Владимира Путина.

Среди людей, попавших под санкции за поддержку вторжения, оказались:

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Александр Чуприян , исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации;

, исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации; Сергей Королев , первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России;

, первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России; Николай Богдановский , первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных Сил России;

, первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных Сил России; Илья Кива, пророссийский бывший депутат украинского парламента.

Как известно, это не первый подобный случай. Ранее санкции против Кивы ввела Великобритания за поддержку вторжения России в Украину.

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