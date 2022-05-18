Еще одна страна не стала терпеть Киву и ввела санкции

Правительство Австралии ввело новые санкции в отношении российских пропагандистов, стремящихся узаконить незаконное вторжение России в Украину. Также санкции введены в отношении политических деятелей и силовиков и организаций, которые поддержали вторжение. Среди этих людей – бывший нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.
Об этом говорится в сообщении на сайте главы МИД Австралии Марис Пейн.
Так, в список санкций внесли 11 физических лиц и 12 организаций, в частности "фабрик троллей".
Кто попал под санкции
Среди трех организаций и четырех физических лиц, подвергшихся санкциям, есть частная военная компания "Вагнер", которую де-факто называют частной армией президента России Владимира Путина.
Среди людей, попавших под санкции за поддержку вторжения, оказались:
- Александр Чуприян, исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации;
- Сергей Королев, первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России;
- Николай Богдановский, первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных Сил России;
- Илья Кива, пророссийский бывший депутат украинского парламента.
Как известно, это не первый подобный случай. Ранее санкции против Кивы ввела Великобритания за поддержку вторжения России в Украину.
Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине