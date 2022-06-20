Если не получим оружия, то будем воевать лопатами – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что даже при прекращении поставок западных вооружений Украина продолжит воевать против России. По его словам, это война за существование.
Об этом Кулеба сообщил в комментарии Tagesschau.
По его словам, никто на Западе не должен верить в то, что украинцы будут охотнее идти на уступки без поставки вооружения.
"Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война – война за наше существование", – отметил министр.
Он добавил, что, чем раньше вооружение отправят Украине, тем больше будет помощь.
Резников перечислил оружие, которое получит Украина по итогам "Рамштайна-3"
Украина получит дополнительное вооружение от западных партнеров для борьбы с российским агрессором по итогам встречи относительно украинской обороны в формате "Рамштайн-3". Это будет артиллерия, реактивные системы залпового огня, пушки и вертолеты. Об этом написал министр обороны Алексей Резников в Twitter.
"Украине предоставят больше вооружения", – сообщил он.
В частности, от США Вооруженные силы Украины получат 155 мм пушки, ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoons.
Словакия передаст вертолеты, Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию, а Германия – реактивные системы залпового огня.
"Украина продолжит борьбу за Свободу и Независимость. Наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину. НАТО имеет наибольшее единство в своей истории. Украина победит", — подчеркнул Резников.