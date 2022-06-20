Если не получим оружия, то будем воевать лопатами – Кулеба

По словам министра, никто на Западе не должен верить в то, что украинцы будут охотнее идти на уступки без поставки вооружения

Дмитрий Кулеба рассказал, чем может воевать Украина. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что даже при прекращении поставок западных вооружений Украина продолжит воевать против России. По его словам, это война за существование.

Об этом Кулеба сообщил в комментарии Tagesschau.

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По его словам, никто на Западе не должен верить в то, что украинцы будут охотнее идти на уступки без поставки вооружения.

"Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война – война за наше существование", – отметил министр.

Он добавил, что, чем раньше вооружение отправят Украине, тем больше будет помощь.

Резников перечислил оружие, которое получит Украина по итогам "Рамштайна-3"

Украина получит дополнительное вооружение от западных партнеров для борьбы с российским агрессором по итогам встречи относительно украинской обороны в формате "Рамштайн-3". Это будет артиллерия, реактивные системы залпового огня, пушки и вертолеты. Об этом написал министр обороны Алексей Резников в Twitter.

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"Украине предоставят больше вооружения", – сообщил он.

В частности, от США Вооруженные силы Украины получат 155 мм пушки, ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoons.

Словакия передаст вертолеты, Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию, а Германия – реактивные системы залпового огня.